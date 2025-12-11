お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が11日、自身がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。5日放送回以来の出演を果たした。

山里は体調不良で同番組を8日から3日連続で欠席。9日は代理MCとして東野幸治が、10日はアンジャッシュ児嶋一哉が務めていた。

番組冒頭、山里は「ただいま戻りました」とあいさつ。拍手が起こり「温かい、うれしい」と続けた。

元NKKアナの武田真一から「ゆっくり休めましたか？」と聞かれ、山里は「はい、見てましたよ」と休養中に同番組を見ていたことを告白。10日の放送中には自身のXで「放送中です。すごく盛り上がってる…」とポスト。「すごい盛り上がってたなと思って。あの『…』の意味は、あまり盛り上がるなよ、児島さんと。寂しかった」とポストの真意を説明した。

山里は9日に自身のX（旧ツイッター）で「みなさま、この度は申し訳ございません」と謝罪の言葉を記した上で、「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます」と報告。「また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」と呼びかけていた。

山里は10日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）の生出演から復帰。生放送終了の深夜3時から6時間後となる午前9時開始のテレビ生放送に登場した。