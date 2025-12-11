© Moondrop

90年代を彷彿とさせるスケルトンのヘッドホンに心惹かれませんか。

Moondrop（水月雨）は、Y2K的な（1990年代後半〜2000年前後のファッション・デザイン）ガジェットを開発する中国のオーディオハードウェアメーカーです。今回 、Moondropから、Old Fashionedという、日本語でいうと「古めかしい、昔の」といった意味を製品名に掲げた有線ヘッドホンが発表されました。

It features:

- 40mm large dynamic driver

見た目も価格も90年代

見た目感じがもう90年代っぽいし、価格も25ドル（約3,900円）という設定で、グランジ黄金期を思い起こします。側面にでっかく書かれた「Old Fashioned」のブランドロゴはちょっとダサいかもしれない…けど、許容範囲でしょう。

何もかもが90年代仕様というわけではなくて、クラシックな見た目の中にも、現代的なポイントも加えられています。例えば40mmのダイナミックドライバーを採用していますが、これは「Nothing Headphone 1」といった、より大きなワイヤレスヘッドホンにも使われるサイズです。

さらに良さそうなポイントとしては、モジュール性です。イヤーカップもヘッドバンドも取り外しができ、交換・カスタマイズが可能です。Moondrop は「DIYカスタマイズを推奨」しているので、3Dプリンターでパーツを作れる人なら、すぐにでもカスタマイズできちゃうと思います。

また昔ながらのヘッドホンらしく、オープンバックデザイン（ヘッドホンの後ろ側がオープンになっていて音が外にも抜ける構造）で、ウォークマンと合わせれば完璧です。またサイズ調整用の伸縮式ヘッドバンドや回転するイヤーカップ、もう完全に懐かしい感じです。

特別な機能はないけど、それが良い

さらに汎用性の高い0.78mmの2ピンケーブルを採用しているので、経年劣化で壊れたりしても、簡単に交換できるはずですし、標準的な3.5mmプラグも付いています。 もちろん、iPhoneみたいにヘッドホン端子がないスマホとあわせて使いたいなら、変換アダプターが必要になります。

このヘッドホンは特別な機能はないけど、それが狙いでもあり、それが良い。

最強のアクティブノイズキャンセリングとか、立体音響だとか、ハイテクさを求めるなら、BoseのQuietComfort Ultra Headphones（第2世代）とかを買えば良いわけです。

一方で、25ドル（約3900円）で、Y2K的なデザインで、音は悪くないだろうとあれば、アリよりのアリなんじゃないでしょうか。まだ実際に試していないので、音質はわかりませんが、これくらいの値段なら試してみたさはありますね。