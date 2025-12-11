「ニット1枚だと寂しい」→ 解決！【しまむら】サッと羽織るだけ♡「おしゃれベスト」

日差しが暖かな日中はセーター1枚でも過ごしやすい一方で、どこかコーデが寂しく感じる……。そんな迷いは【しまむら】のおしゃれなベストを羽織るだけで一掃できるかも！ 中綿入りの本格ベストや、モノトーンコーデの主役になるボアベストなど、重ねることでマンネリに効きそうなベストがしまむらで展開されているもよう。分厚いコートの出番までをつなぐ救世主として、ぜひ試してみて。

重ねてリッチに魅せる異素材ドッキングデザイン

【しまむら】「中綿ベスト」\1,969（税込）

タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンに馴染みそうな中綿入りのベスト。辛口なブラックのベースにボア素材をドッキングさせたデザインが、リッチなムードも感じさせます。ジップアップ仕様でサッと手間なく着脱できそうなのも嬉しいポイント。首元は装飾感が控えめなハイネックのため、顔まわりにボリュームのあるフーディーにも重ねやすそうです。

ふわふわボアに包まれる上品配色のベスト

【しまむら】「ボアベスト」\1,639（税込）

ふわふわとしたボアに覆われたあたたかみのあるルックスが、今の時期の即戦力としてぴったりな大人可愛いベスト。首元は裏地までボアになっているため、防寒しながら身軽にお出かけできそう！ ファスナー部分や胸元のポケットに淡いベージュを採用した上品な配色も、派手見えしないアクセントになってくれます。

ボア × パイピングがモードな存在感を発揮

【しまむら】「ボアフーディベスト」\2,189（税込）

こちらのボアベストはフード付きのスポーティーなデザインが特徴。アイボリーに近い淡灰の明るい色味と黒のパイピングの組み合わせが、モードな印象をプラスします。上下ともに黒で揃えたコーデにも、パイピングのおかげで統一感をキープしたままプラスワンできそう。フード部分も丸っとボアになっているため、後ろから見ても抜かりない着こなしに。

美シルエットのショート丈でスタイルアップも

【しまむら】「ナカワタショートベスト」\770（税込）

すっきりとコンパクトなショート丈が、レイヤードピースとしておしゃれな中綿入りの本格的なベスト。「シルエットも綺麗」と、@my_favorite_miさんが太鼓判を押しています。シンプルなセーターやワンピースに重ねれば、ベストが高い位置での切り替えラインになり、地味見え回避だけでなくスタイルアップ効果にも期待できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではLOGOS DAYS、@yuki__wear様、@my_favorite_mi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ