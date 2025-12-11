色々あって迷っちゃうーーー♡（喜）【シャトレーゼ】ちょっとした手土産に！「パケ可愛おかし」

【シャトレーゼ】ではクリスマスにちなんだ「パケ可愛おかし」がラインナップ中。バラエティ豊かに揃っていて、ちょっとした手土産にもおすすめです。今回は、クリスマスのワクワク感を高めてくれそうな、イチオシ商品を紹介します。

絵本のような雰囲気漂う「Xmasサンタハウスチョコレート」

絵本のような雰囲気たっぷりの、サンタやツリーが描かれた可愛いこちら。カラフルで煌びやかなパッケージは、手土産にもうってつけです。家の窓枠からチラリと中が見えるようになっていて、中身が気になるドキドキ感を演出してくれそう。中には「クランチチョコ」と「サブレ・オ・ショコラ」が2種類ずつ入っており、食べ比べも楽しめます。

薄くて食べやすそうな「Xmasしっとり生チョコサブレ 6枚入」

グリーン × レッドのクリスマスらしい配色が可愛いパッケージ。生チョコ入りの2種類のサブレが入っていて、@ftn_picsレポーターHaruさんは「ちょっとした差し入れや子どもへのプチギフトとしてもオススメ」とコメント。家事や仕事の合間にサクッと食べられそうです。

たっぷり12枚入りの「Xmasショコラアソート」

シックで大人可愛い雰囲気がある、ツリーやトナカイが描かれたクリスマス風のパッケージ。「サブレ・オ・ショコラ」と「パイショコラ」のセットで合計12枚入り。みんなで集まる日の手土産にもぴったりです。特にパイショコラは「アーモンド」「コーヒー」「ごま」の3種類があり、色々な味が楽しめるお得感も魅力的。

焼き菓子好きにおすすめ「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」

レポーターHaruさんが「手土産にしたら喜ばれそうな箱入りお菓子」と推しているこちら。2つの味が楽しめるラスクの詰め合わせは、焼き菓子好きな人への贈り物にぴったりです。深いグリーンに花柄があしらわれた、クリスマス感のある可愛いパッケージ。ラスクの香ばしさと、チョコの甘さがバランス良く楽しめそう。

