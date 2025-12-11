明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、恋が終わった“リヨ”北香那の言葉に動揺
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」（第55回）が12月12日に放送される。
【写真】リヨ（北香那）の話を聞くトキ（高石あかり）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第55回あらすじ
リヨ（北香那）の恋が終った。ヘブンは過去を話した余韻が抜けず、アメリカにいるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に想いをはせる。翌朝、出勤するトキの前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。お礼のついでに発したリヨの一言に、トキは動揺する。
一方、ヘブンを迎えに来た錦織（吉沢亮）の様子がどこかぎこちない。ヘブンにある質問をした錦織は、その翌朝迎えに現れなかった…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
