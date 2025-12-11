佐久間宣行と徹底討論！中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」

中京テレビ（日本テレビ系）が、水曜プラチナイト「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」を2025年12月17日(水)に放送。

ホラン千秋と指原莉乃が世の中の「常套句」を疑い、独自の視点で議論する新感覚トークショーの第二夜が登場。

中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」

放送日時：2025年12月17日(水) 24:29〜24:54

放送局：中京テレビ（日本テレビ系）

MC：ホラン千秋、指原莉乃

ゲスト：佐久間宣行

世の中の「常套句」や「固定観念」に対し、キャスターとして知性を持つホラン千秋と、鋭い感性を持つ指原莉乃が切り込むトークバラエティ。

「世の中でよく耳にする言葉」をあえて疑い（懐疑）、改め（改義）、話し合う（会議）というコンセプトで展開されます。

第一夜に続き、第二夜ではプロデューサーの佐久間宣行をゲストに迎え、さらに深い議論が交わされます。

第二夜テーマ「話せばわかるよ。」

今回のテーマとなる言葉は、上司や先輩からのアドバイスとしてよく耳にする「話せばわかるよ。」です。

劇団・アナログスイッチによるリアルな再現コントを交え、言葉の裏にある矛盾や違和感を提示。

「話してわかってもらえるなら誰も苦労しない」という本音を皮切りに、3人が徹底的に語り合います。

ゲスト佐久間宣行との徹底討論

数々の番組を手掛けてきた佐久間宣行が議論に参加。

佐久間は「“話せばわかる”と思っている人がパワハラをしている」という持論を展開します。

自身の失敗談として、意思を曲げない部下に対してとってしまった行動を反省する場面も。

指原莉乃のエピソード

「話せばわかる派」である指原莉乃は、自身がプロデュースするアイドル「=LOVE」への指導方法を明かします。

また、アイドル時代に週刊誌報道を受けた際のエピソードも披露。

「話せばわかるはず」と出版社へ乗り込もうとした指原に対し、秋元康プロデューサーがかけた言葉が紹介されます。

ホラン千秋の仕事観と恋愛観

ホラン千秋は、話が伝わらない相手に対しては「諦める」というスタンスを告白。

一方で、恋愛においては「私なら変えられる」と思ってしまうという矛盾も吐露します。

指原とともに、ダメ男を変えられたかどうかの赤裸々な恋愛エピソードを展開。

テーマについて本音で向き合い、「話せばわかるよ。」に代わるスマートな言い回しを模索する3人。

見れば価値観が変わるかもしれない、熱い本音が詰まったトークに注目です。

中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」の紹介でした。

