『ニカゲーム』元旦に特番決定 ドッキリで発表に二階堂高嗣「ちょっとウルウルした」
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』が、『ニカゲーム 新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』として来年1月1日早朝3時10分〜4時55分（関東ローカル）に放送されることが決定した。
【番組カット】英語で正しく発音できるかな？に挑む二階堂高嗣
特番では、いつものスタジオセットを飛び出し、二階堂、ケムリ、猪俣の3人が遊園地へ。しかしそこは“賢くないと出られない遊園地”だった…。番組のマスコットキャラクターでもあるラコちんの陰謀か、はたまた新たな敵の登場か、怪しげな遊園地 “マナビーパーク”に閉じ込められた3人が、脱出を目指して数々のひらめきクイズに挑んでいく。
特番放送にふさわしいゲストも続々登場。二階堂・猪俣にゆかりのある人物も…（？）気になる内容やゲストの情報は近日公開される。
また、特番放送の報告は、レギュラー放送の収録後にドッキリで行われた。急きょ3人が呼び止められ、二階堂にお題が課せられる。そのお題とは、渡された紙に書かれた『重大発表』を猪俣とケムリに英語で説明するというもの。紙を広げた瞬間、二階堂は大きく目を見開き「え!? えぇ!?」と驚くことに。
そこには「12月31日〜1月1日 大体２時間スペシャル放送決定」との文字が。驚きを隠せない二階堂だが、英語にしなくては、ケムリと猪俣に伝えることはできない。「12」の英語がわからず、「テン（10）から先知らんこの人」とケムリにつっこまれる場面も。しかし最後はケムリが見事な推理で正解にたどり着き、3人で喜びを分かち合った。
ケムリは「朝までニカゲーム…？」と戸惑いつつも「すごい！」と感想をこぼし、猪俣は、「日の出見るまでの一番いい時間。やったー！」と喜びを爆発させた。二階堂は「ダメだよこの発表の仕方は！」と笑いを誘った。
■出演者コメント
猪俣：二階堂さんが紙を見たとき、内容分からなかったんですけど、ウルウルしてて若干。そしたら（正解が）あれで、納得しました。あ、そういうことだったんだって。
ケムリ：二階堂さんどんな気持ちだったんですか？
二階堂：正直ですか？紙を見た時、１回目のニカゲームのことがフラッシュバックしてあの時（「10万円でできるかな」コーナー時代）僕一人でやっててこんなにスタッフさんもいないし、誰も笑わないしただただ終わっていくの、英語出されて。それをいろいろ思い返して、（今は）猪俣くんもケムリさんも一緒にやってくれて、こんなセットもできて。ラコちんもいて。こんなに収録中笑ってくれて、いろんなことを思い出して、それで約2時間スペシャルって言われて、ちょっとウルウルした。
ケムリ：はははは！まっすぐ感動してくれてる（笑）
一同：頑張ります！よろしくお願いします！
