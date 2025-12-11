使ってみて機能性の高さに驚き！可愛いだけじゃない便利な100均ホルダー

ダイソーでもさまざまな種類が展開されているケーブルホルダー。シンプルなものが多いので、もっと個性のあるホルダーも出て欲しいなと思っていたところ、ついにハート形の可愛いホルダーが登場しました♡使ってみて驚いたのですが、1つのホルダーで最大で3本までのケーブルを固定できます！これは嬉しい誤算でした！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ケーブルホルダー（ハート）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480611228

可愛くて使い勝手も抜群♡ダイソーでハート形のケーブルホルダーを発見！

ダイソーでもさまざまな種類が並んでいるケーブルホルダー。

シンプルな形やデザインが多いので、もっと個性のあるホルダーがあるといいなと思っていましたが、ついにダイソーに可愛いアイテムが登場しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ケーブルホルダー（ハート）』という商品。100円ショップのケーブルホルダーでは珍しい、ハート形のホルダーです！

2個入りで、価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

ぷっくりとしたハート形の可愛いホルダーで、ごちゃつきがちなケーブルをホールドしてくれます♡

デザイン性の高さが目に留まったのが購入の決め手です！

1つで最大で3本までケーブルを固定できて便利！

粘着式なので取り付け方は簡単です。

まず、貼り付けたい面のホコリや油分、水分をしっかりと拭き取ります。

そして、本体裏面の剥離紙を剥がして、平らな面に貼り付けます。

やわらかいホルダーなので、ケーブルをしっかりと挟めてがっちり固定できます。

小ぶりなので、ちょっとしたスペースにペタッと貼れて配線をスッキリさせることができます。

使ってみてびっくりしたのですが、1つのホルダーで最大で3本のケーブルを固定できるのも嬉しいポイントです！

可愛いだけでなく便利に使えるダイソーの『ケーブルホルダー（ハート）』。2個入りで110円（税込）とコスパも抜群で、家中で使いたくなること間違いありません！

ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。