扱いやすさもコスパも最高♡2個100円のおしゃれ食器
今回ご紹介するのは、ダイソーの2個で100円とコスパの高さに思わず購入したおしゃれな食器。これを使うだけでいつもの食卓が楽しくなり、ホームパーティーなどのおもてなしにも活躍しますよ。デザイン性はもちろん、軽くて扱いやすい点もお気に入りです♪他で購入する前にダイソーでチェックしてみてくださいね。
商品名：絵が浮き出るしょうゆ皿2P ねこ
商品情報
商品名：絵が浮き出るしょうゆ皿2P ねこ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径88×H18mm
内容量：2枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582570221413
ダイソーなら2個100円でお得に買える！『絵が浮き出るしょうゆ皿2P ねこ』
今回は、ダイソーの食器売り場で見つけた『絵が浮き出るしょうゆ皿2P ねこ』をご紹介します。
他の100円ショップではよく陶器製のしょうゆ皿を見かけますが、こちらは珍しいプラスチック製！
2枚セットで110円（税込）とコスパのよさも魅力です。
プラスチック製のしょうゆ皿で、軽くて扱いやすいところも嬉しいポイント。
万が一落としてしまっても割れや欠けの心配が少ないので、子どもが使っても安心です。
いつもの食卓が楽しくなる♪来客やおもてなしにもおすすめ！
真っ白でシンプルなお皿に、しょうゆまたは濃い色のタレを入れると、底に仕込まれたねこの絵柄が浮かび上がる仕様です。
全体にしょうゆが行き届くと、猫とそのすぐ近くに蝶々が飛んでいる絵柄がくっきり浮かび上がりました。ねこ好きさんにはたまらない可愛さです。
遊び心のあるデザインで、いつもの食卓を楽しくしてくれますよ。
普段使いだけでなく、来客やホームパーティーなどのおもてなしにもぴったり♪
今回は、ダイソーで見つけた『絵が浮き出るしょうゆ皿2P ねこ』をご紹介しました。
しょうゆ皿としてはもちろん、小物トレーとして食卓やデスク周りでちょっとした収納にもおすすめです。
気になった方は、さっそくダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。