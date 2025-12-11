みんな大好きなアレそっくり♡便利で可愛い100均のキーホルダー風ケース

みんな大好き「コカ・コーラ」の缶そっくりなデザインのスライダーケースを、ダイソーで発見しました！リップや目薬などを収納するのにちょうどいいサイズ感で、小物や小銭の持ち運びに便利。ボールチェーン付きなので、バッグなどに装着すると可愛いですよ♡これは見つけたら即カゴIN推奨です！

商品情報

商品名：スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横6.5cm×縦6.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833118

コカ・コーラ缶そっくりなスライダーケースをダイソーで発見♡

コカ・コーラデザインのグッズが充実するダイソー。またしても可愛いアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）』。コカ・コーラの缶を模した、可愛らしいスライダーケースです。

存在感のある、ポップなデザインに惹かれて購入してみました！

サイズは横6.5cm×縦6.5cmで、小物整理にぴったりです。リップとネイルオイルを入れてみました。

フラットなケースなのであまり多くの物は入りませんが、ファスナーで開け閉めしやすくて便利です。

また、EVA樹脂製のケースなので、汚れにくく軽いのもポイントです。

常備薬や目薬を入れるのにもぴったり。

ほかにも、アクセサリーを入れるのにもおすすめです。

筆者はよくガチャガチャを回すので、小銭入れにしても便利だなと思いました！

中身が見えにくくプライバシーを保てる◎バッグに付けると可愛い！

中身が見えにくく、プライバシーが保たれるのも嬉しいポイント。

ですが、角度によってはうっすら見えるので、外から中身をさりげなく確認できるのがいいなと思いました。

ボールチェーンがついているので、カバンに取り付けて持ち運ぶことができます。

目立つデザインなので、シンプルなバッグのアクセントにもなって可愛いです♡

お気に入りのアクキーや、ぬいなどを組み合わせてコーディネートするのも良いかもしれません。

今回は、ダイソーの『スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。