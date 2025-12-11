みんな大好きなアレそっくり♡便利で可愛い100均のキーホルダー風ケース
みんな大好き「コカ・コーラ」の缶そっくりなデザインのスライダーケースを、ダイソーで発見しました！リップや目薬などを収納するのにちょうどいいサイズ感で、小物や小銭の持ち運びに便利。ボールチェーン付きなので、バッグなどに装着すると可愛いですよ♡これは見つけたら即カゴIN推奨です！
商品名：スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）
商品情報
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横6.5cm×縦6.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480833118
コカ・コーラ缶そっくりなスライダーケースをダイソーで発見♡
コカ・コーラデザインのグッズが充実するダイソー。またしても可愛いアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは『スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）』。コカ・コーラの缶を模した、可愛らしいスライダーケースです。
存在感のある、ポップなデザインに惹かれて購入してみました！
サイズは横6.5cm×縦6.5cmで、小物整理にぴったりです。リップとネイルオイルを入れてみました。
フラットなケースなのであまり多くの物は入りませんが、ファスナーで開け閉めしやすくて便利です。
また、EVA樹脂製のケースなので、汚れにくく軽いのもポイントです。
常備薬や目薬を入れるのにもぴったり。
ほかにも、アクセサリーを入れるのにもおすすめです。
筆者はよくガチャガチャを回すので、小銭入れにしても便利だなと思いました！
中身が見えにくくプライバシーを保てる◎バッグに付けると可愛い！
中身が見えにくく、プライバシーが保たれるのも嬉しいポイント。
ですが、角度によってはうっすら見えるので、外から中身をさりげなく確認できるのがいいなと思いました。
ボールチェーンがついているので、カバンに取り付けて持ち運ぶことができます。
目立つデザインなので、シンプルなバッグのアクセントにもなって可愛いです♡
お気に入りのアクキーや、ぬいなどを組み合わせてコーディネートするのも良いかもしれません。
今回は、ダイソーの『スライダーケース（コカ・コーラ、SSCF）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。