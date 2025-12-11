はんぶんこすれば1年中使える♡100均のナチュラルインテリア

季節ものの雑貨は飾る期間が短いものですが、セリアのオブジェなら組み合わせ次第で長く楽しめます。ナチュラルテイストで、お部屋になじみつつ、アクセントに◎飾る場所を選ばないサイズ感で、棚の隅や窓辺にもぴったり。お気に入りの雑貨と一緒に並べれば、季節の空気感を演出しつつ、かわいいディスプレイが作れます♪

商品情報

商品名（左）：ウッドオブジェレター HAPPY

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W9×H2.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4944371429298

商品名（右）：ウッドオブジェレター NEW YEAR

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W12×H2.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4944371429304

季節ものだけどオールシーズン使える！セリアの『ウッドオブジェレター』

セリアの季節もの売り場を覗くと、かわいいデコレーション小物が豊富に揃っていて、お値段も安いのでつい手が伸びてしまいます。

とはいえ、イベントが終わると片付けなければならない寂しさがあり、収納スペースを考えると買うのを迷うこともあります。

そんな時に見つけたのが、木の風合いを感じるMDF素材でできた『ウッドオブジェレター』。

よく見ると「Happy」と「New Year」が別売りで並んでいて、セットじゃないのか…と思いつつ、逆にこれは使い回せるのでは？と思い、2つとも購入しました。

「New Year」は文字通り、年末年始に飾ると季節感がぐっと増します。

あたたかみを感じる素材が部屋のインテリアになじんで、ナチュラルな雰囲気を演出できます。

一方「Happy」は誕生日や記念日、普段のインテリアに添えても違和感のないフレーズ。

イベントが終わったら「Happy」だけ残せば使い回しが利くので、季節もののアイテムにありがちな、飾る期間の短さを気にせず、季節をまたいで楽しめます。

小さめサイズで飾りやすい！お気に入りと一緒に並べるとさらに可愛い♡

筆者はお気に入りのフィギュアと一緒に置いてみました。色の主張が強くないので組み合わせに迷わず、写真にも映えます。

小ぶりなので、玄関やテレビボードの上などにも飾りやすいです。棚の隅や窓辺などちょっとしたスペースにもぴったり。

ナチュラルテイストなので、ドライフラワーやキャンドルなどと合わせて並べてもかわいいと思います。

今回はセリアの『ウッドオブジェレター HAPPY』と『ウッドオブジェレター NEW YEAR』をご紹介しました。

「Happy」はオールシーズン、「New Year」は季節のワンポイントと、柔軟に使い分けられるのが◎

1年のうち、短い期間しか出せない飾りは持て余してしまうこともありますが、このオブジェならディスプレイの遊び方が広がり、1年中活躍してくれそうです。

気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。