¡¡¥á¥Ã¥Ä¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬5Ç¯Áí³Û1²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó242²¯±ß¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó108²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£Àè·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤â¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÊü½Ð¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿´ÇÈÄÁª¼ê¤¬µî¤ê¡È²òÂÎ¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥Ë¥â¤ÏºÇ¤âÄ¹¤¯¥á¥Ã¥Ä¤ËºßÀÒ¤·¤¿3Áª¼ê¡£¤¿¤À¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¥á¥Ã¥ÄÂ¦¤¬¡È²òÂÎ¡É¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹â³Û¤ÊÄ¹´ü·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤ËÀµ¼°¤Ê·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥á¥Ã¥ÄÂ¦¤Ï6600Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤â¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹Â¦¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Áª¼ê¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç·×23¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥À¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µåÃÄºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É´ÇÈÄÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Ê¤¬¤é¤â2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ü¤±¤Ð¡¢2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¡£º£µ¨¤â15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1109²¯2500Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¥½¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²þÁ±¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥Ë¥â¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤¬Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ó¥º¤Ï³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡£¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡Ö°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ó¥º¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº£²ó¤Î²òÂÎ·à¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡´ÇÈÄÁª¼ê¤ò¼º¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à²òÂÎ·à¡£µã¤¯¤«¡¢¾Ð¤¦¤«¤ÏÍèµ¨¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£