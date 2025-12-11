ノーベル平和賞を受賞したマリア・コリナ・マチャド氏の代理で授賞式に出席した娘のアナさん/Odd Andersen/AFP/Getty Images

（CNN）ノーベル平和賞の授賞式が10日、ノルウェーの首都オスロで開かれ、選出された南米ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏（58）に代わってマチャド氏の娘アナさん（34）が賞を受け取った。アナさんは母親の受賞は民主主義が平和にとって「不可欠」であることを世界に思い起こさせるものだと述べた。

ベネズエラのマドゥロ政権はマチャド氏の出国を禁じている。また、マチャド氏は政権に拘束される恐れがあることから昨年から潜伏している。そうした状況にあっても当初、マチャド氏は授賞式に出席するとみられていた。

授賞式の主催者によると、マチャド氏は式典に出席するためにあらゆる手立てを試みたという。主催者はまた、マチャド氏の移動にはかなりの危険が伴うが、同氏が「安全」で、間もなくオスロに到着すると明らかにした。

マドゥロ政権は、マチャド氏がベネズエラを離れた場合、逃亡者とみなされると警告している。

ノーベル研究所は授賞式前にマチャド氏の音声を公開した。その中で同氏は現在オスロに向かっていると明らかにし、自身のノルウェーへの移動のために「命を危険にさらした」人々への感謝の意を表した。

主催者によると、マチャド氏は11日にオスロでノルウェーのストーレ首相と共に記者会見に臨む予定。記者会見の前にノルウェー国会を訪問し、議員らと面会するという。

ノーベル委員会は10月に、マチャド氏のベネズエラにおける民主的権利の促進と、「独裁政権から民主主義への公正で平和的な移行を実現するための闘い」をたたえてノーベル平和賞を贈ると発表した。だがベネズエラ政府はマチャド氏が暴力を助長し、外国の勢力と共謀していると主張してこの決定を非難した。