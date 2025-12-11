第174回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表された。選考会は来年1月14日に開かれる。候補作は次の通り。（敬称略、50音順）

【芥川賞】久栖博季「貝殻航路」（文学界12月号）▽坂崎かおる「へび」（文学界10月号）▽坂本湾「BOXBOXBOXBOX」（文芸冬号）▽鳥山まこと「時の家」（群像8月号）▽畠山丑雄「叫び」（新潮12月号）

【直木賞】嶋津輝「カフェーの帰り道」（東京創元社）▽住田祐「白鷺立つ」（文芸春秋）▽大門剛明「神都の証人」（講談社）▽葉真中顕「家族」（文芸春秋）▽渡辺優「女王様の電話番」（集英社）

また、日本文学振興会は、176回以降、直木賞の候補作の発表を1カ月前倒しすると公表した。それに伴い、候補作の対象時期も変わる。選考会はこれまで通り、芥川賞と同時開催するという。

変更の理由について同会は取材に、「候補作として露出する期間を延ばすことで、読者がメディアや書店で候補作に触れる機会を増やす狙いがある」とした。

「好書好日」掲載の関連記事から

・坂崎かおるさんインタビューはこちら

・嶋津輝さん「襷がけの二人」紹介記事はこちら

・住田祐さん「白鷺立つ」書評はこちら

・大門剛明さん「神都の証人」山田風太郎賞受賞式紹介記事はこちら

・葉真中顕さん「灼熱」インタビューはこちら