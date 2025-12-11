“いっぱい食べる”櫻坂46・松田里奈に驚きの声「まつりちゃん、華奢なのに…」

アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈（26歳）が、12月11日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。“自分に贈りたい賞”について語った。



この日、「まつりちゃんは、自分に賞をあげるとしたら、どんな賞ですか？」と聞かれ、松田は「そうですね、私は“ごはんをいっぱい食べたで賞”」と答える。



その理由を「ごはん大好きでいっぱい食べるんですけど、焼鳥15本とごはん300グラム一緒に食べたりとか、お寿司24貫食べたりとか」と話し、「まつりちゃん、華奢なのにどこにそんな…」と驚きの声が上がる。



松田は「食べて、動いて、やってます。基本的にうどん頼むときも、ミニカレーセットで。うどんとミニカレーを食べてます」とモリモリ食べる一面をのぞかせた。