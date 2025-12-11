【HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ】 12月11日12時 受注開始 2026年3月 発送予定 価格：5,170円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバインMk-IIIトロンベ」を2026年3月に発売する。プレミアムバンダイで12月11日12時より受注を開始する予定で、価格は5,170円。

本商品は、『スーパーロボット大戦OG』シリーズに登場する「ヒュッケバインMk-Ⅲトロンベ」をHGシリーズで立体化したプラモデル。主な登場作品は『スーパーロボット大戦OG』と『第2次スーパーロボット大戦α』で、レーツェル・ファインシュメッカーが搭乗する。

「ヒュッケバインMk-Ⅲトロンベ」は、「ヒュッケバインMk-Ⅲ」に武装を追加し黒のカラーリングを施したレーツェルのカスタム機。キットでは、ロシュセイバーとコンテナパックが新規で付属する。本体背部のコンテナは展開可能で、前部コンテナに内蔵する「テスラ・ドライブ」は新規造形で再現している。

(C)SRWOG PROJECT