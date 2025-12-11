チーズガーデンの迎春スイーツが登場♡華やぐ御用邸チーズケーキ&焼菓子5種

年末年始のギフトにぴったりな、チーズガーデンの限定「迎春」シリーズが今年も登場します。縁起の良い富士山や歳寒三友をあしらった華やかなパッケージは、新しい年の始まりにぴったり。人気No.1の『御用邸チーズケーキ』の限定デザインに加え、焼菓子5種を一度に楽しめる贅沢な詰め合わせも数量限定で販売されます。帰省土産や手土産、自分へのご褒美にも嬉しいスペシャルなラインナップです♪

華やかに新年を迎える「迎春」御用邸チーズケーキ



チーズガーデン人気No.1の『御用邸チーズケーキ』が、迎春仕様の限定パッケージで登場。富士山や松竹梅をあしらった特別なデザインは帰省土産にも喜ばれる華やかさです。

価格は1,730円（税込）。保存料不使用ながら常温で持ち運べるため手土産にも最適。冷凍・冷蔵・常温・温め・リベイクなど、5つの温度帯で異なる味わいを楽しめるのも魅力です。

焼菓子を贅沢に楽しむ迎春限定5種セット



『迎春焼菓子5種詰め合わせ』（2,500円税込）は、この時期だけの特別セット。

御用邸チーズクッキーをはじめ、ホワイトショコラやミルクショコラをコーティングした限定クッキー、さらにフィナンシェやガレットチーズまで入った充実のラインナップ。

個包装で配りやすく、家族でシェアして楽しむのにもぴったりです。

年末年始の手土産にぴったりな理由



縁起の良いデザイン、日持ちの良さ、誰にでも喜ばれる味わい──これらのポイントから、チーズガーデンの迎春シリーズは年末年始のギフトに最適。

全国のチーズガーデン各店とオンラインショップで購入できるため、遠方でも手軽に手に取れるのも魅力です。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

新しい年を彩る、とっておきの迎春スイーツ



チーズガーデンの「迎春」シリーズは、華やかなパッケージと親しみやすい味わいで、大切な人との団らんや帰省の手土産にぴったり。

御用邸チーズケーキと焼菓子5種詰め合わせは、どちらも数量限定だからこそ特別感もたっぷりです。

年末年始のひとときを笑顔で満たしてくれる、季節限定スイーツをぜひ楽しんでみてください♪