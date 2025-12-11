しまむら系列シャンブルから「ピーターラビット(TM)」福袋が3300円で登場！ボアプルオーバーなど冬のリラックスウェア3点セット
しまむら系列のシャンブルに、ピーターラビット(TM)の福袋が登場！2025年12月20日(土)より、「レディース ピーターラビット(TM)3点セット」(3300円)が店頭限定で販売される。すでにオンライン販売は終了しているため、店頭での争奪戦は必至となりそう。
【画像】シャンブルではスヌーピーのハッピーバッグも販売
今回の福袋は、ボアフリースプルオーバー、裏起毛パンツ、天竺素材のロングTシャツの3点に、春を意識したデザインの不織布バッグまで付いてくるという太っ腹な内容。プルオーバーとロングTシャツは、胸元にちょこんとあしらったピーターラビット(TM)の刺しゅうがアクセントに。絶妙なニュアンスカラーも相まって、キャラクターものに抵抗がある人でも、これなら自然に着こなせそう。
トップス2点とボトムス1点、単品でそろえたら5000円は超えてしまうところ。それが福袋価格の3300円で手に入るとなれば、これはもう即買い案件だろう。サイズ展開もM・L・LLと幅広く、多くの女性にフィットする設計になっている。
ただし購入できるのは2025年12月20日(土)からの店頭販売のみ。シャンブルの福袋は毎年争奪戦になることで知られ、今回はピーターラビット(TM)という人気キャラクターとのコラボとあって、さらなる激戦が予想される。確実にゲットしたいなら開店時間をめがけて店舗へ向かうのが賢明だ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
