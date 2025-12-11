【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる脳トレ問題です。直感だけで解ける人は語感センス抜群かも!? スキマ時間で楽しく挑戦してみてください。

3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる「ひらがなクイズ」！

シンプルながら、語感のセンスが試される人気の脳トレ問題です。 あなたは直感でスパッと解けるでしょうか？

問題：□に共通して入るひらがなは？

□に入るひらがなを考えてみましょう！

□□やき
すな□□
□□べ

答えを見る






正解：はま

正解は「はま」でした。

▼解説
3つの言葉に共通して「はま」が入ります。

はまやき（浜焼き）
すなはま（砂浜）
はまべ（浜辺）

どれも“浜（はま）”に関係する言葉ですね。 語感で瞬時にひらめいた人はかなりのクイズ上級者！
(文:All About ニュース編集部)