【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入るひらがなは？ 大人も楽しい脳トレ問題
3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる「ひらがなクイズ」！
シンプルながら、語感のセンスが試される人気の脳トレ問題です。 あなたは直感でスパッと解けるでしょうか？
□□やき
すな□□
□□べ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に共通して「はま」が入ります。
はまやき（浜焼き）
すなはま（砂浜）
はまべ（浜辺）
どれも“浜（はま）”に関係する言葉ですね。 語感で瞬時にひらめいた人はかなりのクイズ上級者！
(文:All About ニュース編集部)
