「ツリーがすごい」柳原可奈子、脳性まひの長女＆次女へのクリスマス弁当を公開！ 「可愛くて食べれない」
タレントの柳原可奈子さんは12月10日、自身のInstagramを更新。娘たちへのクリスマス弁当を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】柳原可奈子の手作りクリスマス弁当
ファンからは「クリスマスバージョンかわいい」「可愛くて食べれない」「ツリーがすごい」「上手にデコレーション出来てる」「ナイスアイデアです」「子供さん達が羨ましいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ナイスアイデアです」柳原さんは「今日はひと足早く #クリスマス弁当 です」とつづり、1枚の写真を投稿。クリスマスツリーの形をしたかわいらしい見た目ですが「ジャガイモとほうれん草、生クリームをペーストにしてはんぺんに乗せたよ」「そして木の幹は大好きなしいたけさん」と、柳原さんの工夫が凝らされています。
「愛がつまってます！」11月25日の投稿でも、娘たちへの弁当を公開した柳原さん。ファンからは「愛がつまってます！」「うれしそうに頬張るお子さんが見えるようです」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
