ºÆ¤ÓÀêÎÎ²¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦...¡£ÊÆ·³·ûÊ¼¤¬¡Ö´ðÃÏ³°¤ÇÌ±´Ö¿Í¤ò¹´Â«¡×¤Î¾×·â
ÊÆ·³·ûÊ¼¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¡£¸å¤í¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢·ûÊ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¶³½ç¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤ë
¡Ö»ä¤Ï·³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¡£¶ËÅìºÇÂç¤ÎÊÆ·³²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ë²Æì¸©²Æì»Ô¤Î¡Ö¥²¡¼¥ÈÄÌ¤ê¡×¤Ë³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï11·î22Æü¤Î¿¼Ìë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ·³¤ÎÈÈºáËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤À¤Ã¤¿ÊÆ·³·ûÊ¼¡Ê¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ý¥ê¥¹¡¢MP¡Ë¤¬¡¢ÊÆÊ¼¤È¸íÇ§¤·¤ÆÃËÀ¤ò°ì»þ¹´Â«¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÃËÀ¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ·³µ¡´Ø»æ¤äÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¡¢SNS¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¤ÆÊÆ·³¤ÎÂÐ±þ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤ò¶¼¤«¤¹ÊÆ·³¤Î²£Ë½¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£´ðÃÏ¤ÎÅç¡Ö²Æì¡×¤Ç¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ú"BLM"¤Î°ì»ö°Æ¤È¤·¤Æ³È»¶¡Û
ÊÆ·³½àµ¡´Ø»æ¡ÖÀ±¾ò´ú¿·Ê¹¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Î¹´Â«»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï11·î22Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤À¤Ã¤¿MP¤ÎÂâ°÷¤é¤¬¡¢°û¿©Å¹Á°¤Ë¤¤¤¿ÊÆ¹ñÀÒ¤ÎÌ±´Ö¿ÍÃËÀ¤ò¡Ö·³´Ø·¸¼Ô¡×¤Èµ¿¤¤¼è¤ê°Ï¤ß¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö»ä¤Ï·³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¤¬¡¢·ûÊ¼¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤ºÃËÀ¤ÎÂÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¾û¤ò³Ý¤±¤Æ¹´Â«¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤¬SNS¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á³È»¶¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ÇÂç±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤¬¹õ¿ÍÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â±ê¾å¤¬¹¤¬¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤ËÊÆ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¶á¹Ù¤Ç¡¢Çò¿Í·Ù´±¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹´Â«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹õ¿ÍÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É»ö·ï¡Ù¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤Æ¡ØBlack¡¡Lives¡¡Matter¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼¡Ë±¿Æ°¡Ù¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎBLM±¿Æ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹õ¿Íº¹ÊÌ¤¬Íí¤à»ö°Æ¤Ë¤ÏÀ¤ÏÀ¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¸íÇ§¹´Â«¤Î·ï¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹õ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈãÈ½¤¬µ¯¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡Ö¼£³°Ë¡¸¢¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¡£¤·¤«¤·ÊÆ·³·ûÊ¼¤Ë¤è¤ëÌ±´Ö¿Í¹´Â«¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î³°¤Çµ¯¤¤¿
±ÇÁü¤Ë¤Ï¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò¹´Â«¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢MPÂâ°÷¤Ï¡ÖID¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¹´Â«¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤¤¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¸íÇ§¹´Â«¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¸½¾ì¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºßÆüÊÆ·³»ÊÎáÉô¤â¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ë¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬·³´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì±´Ö¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢º£²ó¤Î¹´Â«¤Ï¹Ô¤²á¤®¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÆüÊÆ·³¤Ïº£²ó¤Î»ö°Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MP¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤â°ìÃ¶¼è¤ê»ß¤á¡¢Ââ°÷¤ÎºÆ·±Îý¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¤ÂÐ±þ¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤Î¸½¤ì¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤âMP¤ÏÊÆ·³¤Îµ¬Î§¤ò¼é¤ê¡¢ÊÆÊ¼¤ÎÈÈºá¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Î¤¬¿¦Ì³¤Î¡ÖÊÆ·³¤Î·Ù»¡¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£ÊÆ·³¤ÈÊÆ·³Â°¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤òÄê¤á¤ëÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ðÃÏ³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò°ìÉôÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÂáÊá¸¢¡×¤ÏÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¾Î¤·¤Æ´ðÃÏ³°¤Ç¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÉúÀþ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¼ç¸¢¤ò¶¼¤«¤¹·ûÊ¼¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Û
¡ÖÊÆ·³¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿ÊÆ·³¤Ë¤è¤ëÀÈÈºá»ö·ï¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é²Æì¸©·Ù¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤È¾Î¤·¤¿MP¤Ë¤è¤ë¸«²ó¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î¤«¤é¤Ï²Æì»Ô¤äÆáÇÆ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç·ûÊ¼¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÊÆ·³Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¼Ìë¤Î°û¼ò¤ä³°½Ð¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ø¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼À©ÅÙ¡Ù¡ÊÊ¼»Î¤Î¹ÔÆ°µ¬À©ºö¡Ë¤Î½ç¼é¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ëÌ¾ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ë¤â¤½¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ã±ÆÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î»ö°Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¾å¡¢¸½¹ÔÈÈ¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê·Ù»¡´±°Ê³°¤Î»ä¿Í¤¬Â¾¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÊÆ·³¤Î·ûÊ¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤¬¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤òµñ¤ó¤À¤À¤±¤ÇÈÈºá¹Ô°Ù¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°½Ð¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¾å¤âMP¤¬¡¢´ðÃÏ³°¤ÇÂáÊá¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï3Í×·ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢´ðÃÏ¼þÊÕ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æó¤ÄÌÜ¤¬¡¢´ðÃÏ¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÆµ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»°¤ÄÌÜ¤¬¸½¹ÔÈÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¤Û¤«¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍ×·ï¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢MP¤¬ÃÏ°Ì¶¨Äê¤ÎÃæ¿È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¹´Â«¤ò²ò¤«¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë·ûÊ¼¤Ï¡ÖID¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¹´Â«¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿
¤³¤¦¤·¤¿ÊÆ·³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤ò¤Þ¤ë¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ç¸¢¿¯³²¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¸©·ÙOB¤À¡£ÊÆÊ¼¤ËÍí¤à»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎOB¤ÏÅÜµ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö30¡¢40Ç¯Á°¤Î¤ª¤ì¤¬¸½Ìò¤Î»þÂå¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÊÆÊ¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤´»þÀ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¡Ø¸½¹ÔÈÈ¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì±´Ö¿Í¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡£
ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Ç¤ÏÊÆ·³¤¬Ì±´ÖÃÏ°è¤Ç·º»ö¾å¤Î¸¢¸Â¤òµÚ¤Ü¤»¤ëÂÐ¾Ý¤ÏÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î·ûÊ¼Ââ°÷¤Î¹ÔÆ°¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê±Û¸¢¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤â¤Î¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¸©·ÙOB¡Ë¡ÚÊÆ·³¤Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë·ÑÂ³¤Î°Õ»×¡Û
º£²ó¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ·³Â¦¤ÏMP¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ±ÆÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤È¤Î¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ïº£¸å¤âÂ³¤±¤ë¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ÏÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜÍè¡¢MP¤Ë¤è¤ë»ÔÃæ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢ÊÆÊ¼¤Ë¤è¤ë»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ò¡ÖÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¡×Ì¾ÌÜ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡´±¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÈË²Ú³¹¤ò½ä²ó¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢³«²ñÃæ¤Ç¤¢¤ë¹ñ²ñ¤Ç¡¢³°Ì³¾Ê¤¬¡¢ÆüÊÆ¹çÆ±¤ÈÃ±ÆÈ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿4·î°Ê¹ß¤Î½ä²ó¼Â»Ü²ó¿ô¤Ï¹ç·×33²ó¡¢ÂáÊá¼Ô¤Ï107¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ·³¤¬Åö½é¤ÎÌÜÅª¤ò°ïÃ¦¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤â¾Ü¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMP¤Ë¤è¤ë»ÔÃæ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºßÆüÊÆ·³»ÊÎáÉô¤¬¡¢Áê¼¡¤°ÊÆÊ¼Íí¤ß¤Î»ö·ïÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯7·î¤ËÆÍÇ¡¿·¤¿¤Ê¡Ø¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ù¤ÎÁÏÀß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆ·³Â¦¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ØCWT¡Ê»ö·ï¡¦»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¶¨ÎÏ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ë¡Ù°ÊÍè¤ÎÃÏ¸µ¶¨µÄ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎCWT¼«ÂÎ¤â2016Ç¯¤ÎÊÆ·³Â°¤Ë¤è¤ë½÷ÀË½¹Ô»¦¿Í»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¼Â¸úÀ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÆÍÁ³¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»ÔÃæ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£²ÆìÂ¦¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤·¤¿°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î¸©·ÙOB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÊ¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¡Ö1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´Ô¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Æì¤ÎÆüËÜÉüµ¢¸å¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·Ù»¡Ä£¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ðÃÏ³°¤òMP¤¬½ä²ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¼«ÂÎ¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼¤ÎÀêÎÎ»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤À¡£ÆüËÜ¤Î¼£°Â¤ÏÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤¬¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶Â§¤À¡£¤½¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¤Æ´ðÃÏ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î³°¡¢¤½¤ì¤âÆüËÜ¿Í¤¬À¸³è¤¹¤ë³¹Ãæ¤ÇÊÆ·³¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¸½¾õ¤ÏºÆ¤ÓÀêÎÎ²¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Çµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸©·ÙOB¡Ë
²Æì¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤¬µÚ¤ÖÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤«¡½¡£²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Êµ¿Ç°¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î´íµ¡´¶¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÊÆ·³¤Ë¼ç¸¢¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆß´¶¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹´Â«¤ò²ò¤«¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ
Ê¸¡¿°ÂÆ£³¤ÆîÃË¡¡¼Ì¿¿¡¿photo-ac.com¡¢facebook
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
³¤,
ºßÂð°åÎÅ,
¿ÀÆàÀî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ