ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¡¡µÈÂôÎ¼¡õËÌÀî·Ê»Ò¡õ½Ð¸ý²Æ´õ¤«¤é¤â½ËÊ¡¡ÖºÇ¹â¤Î£±Æü¡×
½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ëÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ê±¦¡Ë
ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¼çºÅ¡ØELLE CINEMA AWARDS 2025¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥È¥í¥Õ¥£¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤é»°Êý¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿ÌÚ¸Í¡£¡ÖÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤ç¤¦ÃÂÀ¸Æü¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤³¤Î¾Þ¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¼«¿È¤Ç¤âÃÂÀ¸Æü¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÌÚ¸Í¡£29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£ËÌÀî·Ê»Ò¡¢µÈÂô Î¼¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤é¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤âÇï¼ê¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖºÇ½é¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾È¤ì¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤òËá¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç¤¹¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¡Ä¹½¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£ºÇ¹â¤Î£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖELLE¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡×¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥ÈºîÉÊ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÌÚ¸Í¤Ï¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·À¤Âå¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë±Ç²è¿ÍÃË½÷£²Ì¾¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£