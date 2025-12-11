東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値182.44 高値182.62 安値182.01
183.31 ハイブレイク
182.97 抵抗2
182.70 抵抗1
182.36 ピボット
182.09 支持1
181.75 支持2
181.48 ローブレイク
ポンド円
終値208.77 高値208.90 安値208.24
209.69 ハイブレイク
209.30 抵抗2
209.03 抵抗1
208.64 ピボット
208.37 支持1
207.98 支持2
207.71 ローブレイク
スイス円
終値195.03 高値195.14 安値194.18
196.35 ハイブレイク
195.74 抵抗2
195.39 抵抗1
194.78 ピボット
194.43 支持1
193.82 支持2
193.47 ローブレイク
豪ドル円
終値104.14 高値104.31 安値103.73
104.97 ハイブレイク
104.64 抵抗2
104.39 抵抗1
104.06 ピボット
103.81 支持1
103.48 支持2
103.23 ローブレイク
NZドル円
終値90.69 高値90.78 安値90.24
91.44 ハイブレイク
91.11 抵抗2
90.90 抵抗1
90.57 ピボット
90.36 支持1
90.03 支持2
89.82 ローブレイク
カナダドル円
終値113.11 高値113.35 安値112.83
113.88 ハイブレイク
113.62 抵抗2
113.36 抵抗1
113.10 ピボット
112.84 支持1
112.58 支持2
112.32 ローブレイク
