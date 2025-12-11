東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6676 高値0.6686 安値0.6629
0.6755 ハイブレイク
0.6721 抵抗2
0.6698 抵抗1
0.6664 ピボット
0.6641 支持1
0.6607 支持2
0.6584 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5816 高値0.5825 安値0.5761
0.5904 ハイブレイク
0.5865 抵抗2
0.5840 抵抗1
0.5801 ピボット
0.5776 支持1
0.5737 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3793 高値1.3872 安値1.3784
1.3937 ハイブレイク
1.3904 抵抗2
1.3849 抵抗1
1.3816 ピボット
1.3761 支持1
1.3728 支持2
1.3673 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6676 高値0.6686 安値0.6629
0.6755 ハイブレイク
0.6721 抵抗2
0.6698 抵抗1
0.6664 ピボット
0.6641 支持1
0.6607 支持2
0.6584 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5816 高値0.5825 安値0.5761
0.5904 ハイブレイク
0.5865 抵抗2
0.5840 抵抗1
0.5801 ピボット
0.5776 支持1
0.5737 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3793 高値1.3872 安値1.3784
1.3937 ハイブレイク
1.3904 抵抗2
1.3849 抵抗1
1.3816 ピボット
1.3761 支持1
1.3728 支持2
1.3673 ローブレイク