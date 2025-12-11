東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6676　高値0.6686　安値0.6629

0.6755　ハイブレイク
0.6721　抵抗2
0.6698　抵抗1
0.6664　ピボット
0.6641　支持1
0.6607　支持2
0.6584　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5816　高値0.5825　安値0.5761

0.5904　ハイブレイク
0.5865　抵抗2
0.5840　抵抗1
0.5801　ピボット
0.5776　支持1
0.5737　支持2
0.5712　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3793　高値1.3872　安値1.3784

1.3937　ハイブレイク
1.3904　抵抗2
1.3849　抵抗1
1.3816　ピボット
1.3761　支持1
1.3728　支持2
1.3673　ローブレイク