¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥àÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Î¸ø³«Ä´°õ¼°¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££¸ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤òÁÀ¤¦²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ÈÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¿¿¹È¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¾åÃ«¤ò¡¢¹õ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î°ÂÇ¼¤¬Åê¤²¼Î¤Æ¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥ì¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤È¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Îö¤±¤ë²»¤¬¶Á¤¯¡£À©»ß¤ò»î¤ß¤¿²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¤ÏÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢ÃÅ¾å¤«¤é¡Ö³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Ð¤ê¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤¿¡£
¡¡²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ç¤Ï°ÂÇ¼¤¬¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾åÃ«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¤´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼»ä¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ¾¤Î¿Í¤¬¤·¤Æ¤Æ¡¢»ä¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÇ¼¤Ï¡ÈÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¾åÇÈ¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾åÃ«¤Ïº£½Õ¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢£¹·î¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç£²£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç¤ÏÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤òÍÞ¤¨¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä°ÕÍß¤ò±£¤µ¤Ê¤¤Àª¤¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÇ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤âº£¤Î¾åÃ«¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤í¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±·î£³Æü¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ç¿Ì¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò²õ¤¹¤¿¤á¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¾åÃ«¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤¬¾åÃ«¤òÅÝ¤¹¡£ÄºÅÀ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈáÁÔ´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¾åÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ª¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬º»ÌïÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Äº»ÌïÍÍ¥Á¥ç¡¼Âç¶½Ê³¡ª¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¹â¾Ð¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤µ¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¥µ¥ª¥ê¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤Ï°ÂÇ¼¤Î´ãÁ°¤ËµÍ¤á¤è¤ê¡Ö¤³¤Î¤ª¹Ôµ·¤Î¤¤¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡ª¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢·ã¹â¤·¤¿°ÂÇ¼¤È¤ÎÂçÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¤òÇË¤«¤ì¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ë°ú¤¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Î°Ì´¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¡¢¼Î¤Æ¥¼¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¤¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£