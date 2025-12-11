戸次重幸、松嶋菜々子主演『おコメの女』出演発表 正子（松嶋）に恨みとコンプレックスを持つ嫌な上司を演じる
松嶋菜々子が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）に、戸次重幸の出演が決定した。正子（松嶋）にコンプレックスを持つ嫌な上司を演じる。
本作は、松嶋演じる“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）が、悪徳脱税者を成敗していく社会派痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後のとりで》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
本作の舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性派ぞろいのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
戸次が演じるのは、財務省キャリア組で《コメ》や《ザッコク》が含まれる部のトップ・麦谷実。同期で優秀な正子と新人時代から何かと比較されてきたため、一方的にコンプレックスを抱いている。《ザッコク》を毛嫌いし、小さな事案を押し付けるのだが、思いのほか巨額の金が動いている重要案件だとかぎつけると、かっさらいに来る、とことん嫌な上司だ。麦谷は正子や《ザッコク》の面々のやることに、何かと横槍を入れてくる。
演劇ユニット「TEAM NACS」のメンバーである戸次は、ドラマ『放送局占拠』をはじめ、映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』、舞台『フロイス−その死、書き残さず−』など話題作に多数出演している。コミカルからシリアスまで幅広い役柄を演じる実力派俳優だ。
そんな戸次は麦谷を演じるにあたり、「今までやってきた嫌な上司役に磨きをかけて、さらに嫌なヤツを目指したい！」とコメント。また、松嶋とは連続テレビ小説『なつぞら』で共演しており、「すごく朗らかでいい方なので、役とはいえガミガミ言うのは心苦しいのですが…（笑）、しっかりと嫌味や妬み、嫉妬心をぶつけていきたいです」と意気込みを語った。
さらに、「税金について考えるきっかけになるでしょうし、必死にお金を隠す脱税者とそれを見つける《ザッコク》の人たちの攻防を楽しんでいただければと思います」と見どころを語りつつ、「エンタメ要素もふんだんに盛り込まれているので、楽しい作品になる予感しかしません！」と自信をのぞかせた。最強に嫌な上司として正子の行動を邪魔する麦谷の暗躍に注目したい。
本作では、日々ニュースなどで目にする脱税問題に、正子率いる《ザッコク》チームが斬り込んでいく。悪徳セミナーを開催してお年寄りから財産を奪い取ろうとする悪党や、スキャンダルや自身の汚点をもみ消そうと幅を利かせる悪徳政治家など、私腹を肥やすためにあの手この手で脱税を試みる上級国民の悪巧みを一刀両断する。
他部署から“窓際扱い”されながらも、メンバーそれぞれの能力を駆使して誰も手を出さない悪徳脱税に迫る《ザッコク》チームの活躍は、まさに痛快そのものだ。現代社会で無視できないお金の問題は一見難しく感じがちだが、決してそんなことはない。わかりやすい内容で、毎週ハラハラドキドキしながら楽しめる。
正子と《ザッコク》チームの面々に加え、多彩なキャラクターが続々登場する本作。今後解禁される豪華キャスト陣にも期待したい。
木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて2026年1月8日より毎週木曜21時放送（初回6分拡大SP）。
※戸次重幸のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■戸次重幸（麦谷実役）
嫌な上司役というのは今までも何度かやらせていただいたことがあるので、今までやってきたその嫌な上司に磨きをかけて、さらに嫌なヤツを目指したいと思っています。麦谷は正子さんに対して一方的にコンプレックスを持っているのですが、それがすごくリアルなんです。それを思いきり表現していきたいです。
松嶋さんとは一度朝ドラの『なつぞら』で共演させていただいたことがあります。北海道で中打ち上げがあったんですが、ものすごく気さくに皆さんとお話したりしておられた姿が印象に残っています。本当にすごく朗らかでいい方なので、役とはいえガミガミ言うのは心苦しいのですが…（笑）、しっかりと嫌味や妬み、嫉妬心をぶつけていきたいです。
悪いことをして貯めたお金を脱税しようとする人を成敗するさまを楽しめるパターンもあれば、今後おそらくそうではないパターンも出てくると思います。脱税した人の境遇を知るうちに“あぁ、取らないであげて…”と思ってしまうパターンもあるでしょうし。そう考えると、本当に今までになかったドラマだなと思います。正しいことをしているヒーローなのに、歓迎されない仕事というのも新しいですよね。
我々も視聴者の皆さんも納税する側なので、イチ納税者としていろいろな思いが湧くドラマだと思います。税金を払う人、そしてきちんと払っているか監査する人…税金というものを通して、いろんな立場から考えさせられる作品だと思います。まず税金について考えるきっかけになるでしょうし、必死にお金を隠す脱税者とそれを見つける《ザッコク》の人たちの攻防を楽しんでいただければと思います。エンタメ要素もふんだんに盛り込まれているので、楽しい作品になる予感しかしません！
【写真】強運だけが取り柄な室長役で高橋克実が『おコメの女』出演
