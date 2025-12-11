『10DANCE』竹内涼真×町田啓太の視線が熱く絡み合う新カット公開
竹内涼真と町田啓太がダブル主演する12月18日配信開始のNetflix映画『10DANCE』より、“2人の信也”の視線が熱く絡み合う新カットが公開された。
【写真】ダンスの先にある〈愛〉とは？ Netflix映画『10DANCE』場面写真
本作は、男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）を実写化。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。
ダブル主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内涼真と町田啓太。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を演じ、社交ダンスに初挑戦した。一方、町田が演じるのは、もう1人の主人公・杉木信也。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木信也を〈10ダンス〉の世界に誘う役どころを演じた。
また、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキを土居志央梨が、杉木のダンスパートナーとして、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。
いよいよ配信を翌週に控えた今回、竹内涼真演じる主人公・鈴木信也と、町田啓太演じるもう1人の主人公・杉木信也、“2人の信也”が体現する、ダンスの先にある“愛”が映し出された新カットが公開された。鈴木が杉木の頬に手を添え、2人の視線が絡み合う、思わず目を奪われるカットをはじめ、それぞれが涙を浮かべる切なげな表情を捉えたカットも含まれている。
ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也（竹内）と、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位、「帝王」の異名をとる杉木信也（町田）。ラテンとスタンダード──本来交わることのない、生きてきた世界も性格も異なる2人が、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極め、全10種目を1日で踊り切って競い合う、体力と精神力を要する過酷な競技ダンス「10ダンス」の頂点を共に目指していく中で、ぶつかり合いながらも、どうしようもなく強く惹かれ合っていく。
パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛をもって完成する。竹内と町田はその“愛”を、心の距離と体の距離で表現した。心が先か、身体が先か──。ダンスという魔物に魅せられた“2人の信也”が出会うべくして出会い、互いに補い合い、追求した先にあるその感情とは何なのか。
原作者の井上佐藤も、完成した本作に対し、「最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繋がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である『官能』を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画『10DANCE』。原作とはまた違った描かれ方にも注目していただきつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！」と心酔している。
Netflix映画『10DANCE』は、Netflixにて12月18日より世界独占配信。
【写真】ダンスの先にある〈愛〉とは？ Netflix映画『10DANCE』場面写真
本作は、男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）を実写化。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。
また、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキを土居志央梨が、杉木のダンスパートナーとして、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。
いよいよ配信を翌週に控えた今回、竹内涼真演じる主人公・鈴木信也と、町田啓太演じるもう1人の主人公・杉木信也、“2人の信也”が体現する、ダンスの先にある“愛”が映し出された新カットが公開された。鈴木が杉木の頬に手を添え、2人の視線が絡み合う、思わず目を奪われるカットをはじめ、それぞれが涙を浮かべる切なげな表情を捉えたカットも含まれている。
ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也（竹内）と、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位、「帝王」の異名をとる杉木信也（町田）。ラテンとスタンダード──本来交わることのない、生きてきた世界も性格も異なる2人が、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極め、全10種目を1日で踊り切って競い合う、体力と精神力を要する過酷な競技ダンス「10ダンス」の頂点を共に目指していく中で、ぶつかり合いながらも、どうしようもなく強く惹かれ合っていく。
パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛をもって完成する。竹内と町田はその“愛”を、心の距離と体の距離で表現した。心が先か、身体が先か──。ダンスという魔物に魅せられた“2人の信也”が出会うべくして出会い、互いに補い合い、追求した先にあるその感情とは何なのか。
原作者の井上佐藤も、完成した本作に対し、「最初にNetflixさんや大友監督とお話しした中でお約束いただいたのは、主役の2人は友情ではなく、必ず愛情や恋情で繋がっていることでした。そして大友監督と私の創作の共通点である『官能』を主軸として進めていただきたい、というお話をしました。これらの要望を充分に、存分に叶えていただいた、映画『10DANCE』。原作とはまた違った描かれ方にも注目していただきつつ、潤んだ瞳たちに、多くのダンスシーンに、興奮させられ転がされたい皆さまに、ぜひお勧めです！」と心酔している。
Netflix映画『10DANCE』は、Netflixにて12月18日より世界独占配信。