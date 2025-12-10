トヨタ自動車株式会社は、LEXUSのコンパクトクロスオーバー「UX300h」を一部改良し、2025年12月4日より全国のレクサス店を通じて発売した。

同モデルは、新たに64色から選べる室内イルミネーションを採用し、前席足元やコンソールの照度も向上。さらに“version L”では内装色との統一感を高める天井色の変更を行った。外装には新色「ホワイトノーヴァガラスフレーク」を追加し、上質で個性に応える仕様へと進化している。

UX300h ホワイトノーヴァガラスフレーク

お好みの室内空間を演出する64色の室内イルミネーションを新規採用 “version L”／“version C”のボディカラーに、ホワイトノーヴァガラスフレークを追加設定

LEXUSは「UX300h」を一部改良し、全国のレクサス店を通じて12月4日に発売しました。

UXは「Creative Urban Explorer」をコンセプトに新たなライフスタイルの探求・提供を目指し、2018年にLEXUSラインアップに加わった都会派コンパクトクロスオーバーです。発売以降、2025年11月末時点で80以上の国と地域で累計約40万台を販売してきました。今後も、多様化するお客様のニーズやライフスタイルに寄り添ってまいります。

今回の一部改良ではたゆまぬ進化を追求していくAlways Onの思想のもと、より上質な室内空間を目指し、インテリアを中心に改良を施しました。新たに採用したインテリアイルミパッケージは、室内の造形や素材の美しさを際立たせる64色のイルミネーションが室内全体を彩ります。加えて、従来より設定のある前席足元およびフロントコンソールトレイ内部のイルミネーションの最大輝度を向上させたことで、夜間やトンネル内などの暗い室内空間でも手元・足元をより明るく照らすことが可能になりました。“version L”においては、ソリスホワイトの内装色を選択した際の天井色を従来のホワイトからソリスホワイトへ変更。シート色と天井色を統一することで、より一体感のある室内空間を実現しました。

エクステリアでは、クリアな白さを追求したホワイトノーヴァガラスフレークを“version L”、“version C”に追加設定。多彩なカラーラインアップで、お客様のニーズに寄り添う選択肢をご提案してまいります。

UX300h メーカー希望小売価格

（単位 ： 円）

エンジン パッケージ 駆動 価格＊（10％消費税込み） UX300h M20A-FXS（2.0L 直列4気筒） “version C” 2WD（FF） 4,903,000 AWD 5,168,000 “F SPORT” 2WD（FF） 5,341,000 AWD 5,606,000 “version L” 2WD（FF） 5,492,000 AWD 5,757,000

＊ 北海道地区のみ価格が異なります。リサイクル料金は含まれません

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社