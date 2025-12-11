今年のノーベル平和賞授賞式は、受賞者であるベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が出席しないまま進められた。

マチャド氏は10日（現地時間）、ノルウェー・オスロで開かれた授賞式に時間通りに姿を現すことができなかった。代わりに、娘のアナ・コリナ・ソサ・マチャドさんが賞を受け取った。マチャド氏は娘を通じて、「民主主義を望むなら、自由のために戦う覚悟が必要だ」と述べ、「この賞は、民主主義が平和に不可欠だという事実を世界に改めて思い起こさせるものだ」と受賞の言葉を伝えた。

さらに彼女は、「私たちが自由のために戦う覚悟を持ち続ける限り、自由は日々勝ち取られる」とし、「自由を選ぶ国民は、自らを解放するだけでなく、人類全体に貢献する」と強調した。

授賞式には間に合わなかったものの、マチャド氏のノルウェー訪問は遅れてでも実現する見通しだ。マチャド氏は授賞式直前、ノーベル委員会側との通話が公開され、「いまオスロに向かっているところだ」と明らかにした。さらに「私がオスロに行けるよう、命懸けで助けてくれた人があまりにも多い」と付け加えた。ノーベル委員会によると、マチャド氏は遅くとも11日にはオスロに到着する予定だという。

マチャド氏はニコラス・マドゥロ大統領の独裁政権に対抗し、民主化運動を続けてきた。昨年の大統領選挙を前に野党の統一候補に選ばれたが、マドゥロ政権により立候補資格を剥奪された。大統領選は結局、マドゥロ政権の勝利として発表された。

マチャド氏は2014年からマドゥロ政権による出国禁止措置を受けている。このため、今年の授賞式に本人が直接出席できるかが注目されてきた。マチャド氏が公の場に姿を見せたのは、今年1月9日に首都カラカスで開かれたデモに参加したのが最後だった。マチャド氏がオスロでの公的日程を終え、再びベネズエラに戻る場合、マドゥロ政権が彼女の帰国を許すかどうかも焦点となっている。マチャド氏の娘は授賞式で「母は自由なベネズエラで暮らしたいと願っている」と述べた。

これに先立ちノルウェーのノーベル委員会は10月10日、「ベネズエラ国民の民主的権利を促進するため、休むことなく努力し、独裁から民主主義への正義ある平和的転換を実現するために闘ってきた」として、マチャド氏を今年のノーベル平和賞受賞者に選定したと発表した。