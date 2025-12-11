12月9日、タレントの渡辺満里奈がアメーバオフィシャルブログを更新。18歳を迎えた息子の誕生日を祝ったことを明かし、その温かな誕生会の様子がファンから反響を呼んでいる。

この日、渡辺は「誕生会」と題してブログを更新。「息子18歳の誕生日と いうことで」と切り出すと、“18”のゴールドバルーンが飾られた誕生日デコレーションの写真と共に、「これから誕生会 成人って！」と節目の年を迎えた息子への思いを滲ませた。

さらに、続けて更新したブログでは、誕生会の最中に息子からの手紙を受け取った、夫のネプチューン・名倉潤が涙する姿も公開。「手紙なんて泣いちゃうよね」と述べ、成長した息子からのメッセージに家族が胸を熱くしたことを報告した。

これらの投稿に対して、ファンからは、「育児・養育・教育と、成長に合わせての努力ご苦労様でした」「今後が楽しみですね」「手紙とか泣く〜」「父親冥利に尽きますね」「2年後、男同士サシでお酒を飲むのも楽しみですね」などの声が寄せられている。

渡辺と名倉は2005年5月に結婚。2007年に息子、2010年に娘が誕生した。