浜崎あゆみ、「切り替えると決めたら切り替える」。最新ショット公開「人生はあっちゅー間だぜ！以上！」
歌手の浜崎あゆみさんは12月10日、自身のInstagramを更新。コンサートが相次いで中止になるも、前向きな笑顔を披露しました。
【写真】笑顔を見せる浜崎あゆみ
コメントでは、「あゆちゃんの笑顔眼福です」「可愛いお顔！アユが頑張ってるから、私も頑張ります」「本当にあゆの言う通りだと思う」「可愛すぎるだろ」「さすがあゆ」「笑顔がみれてよかった。それだけで安心する」「姫カッコイイ」など、前向きな声が多く上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】笑顔を見せる浜崎あゆみ
「あゆちゃんの笑顔眼福です」「切り替えると決めたら切り替える」と書き出した浜崎さん。「考え続けても答えのない事は沢山あるから。光のさす方を向く。人生はあっちゅー間だぜ！以上！」とのことです。投稿に載せた1枚の写真では、明るい笑顔を見せています。
上海公演もマカオ公演も中止9日、中止となった11月の上海公演に続き、2026年1月に予定していたマカオでの公演も中止になったと発表した浜崎さん。そのため今回、ファンに向けてメッセージを発信したのでしょう。浜崎さんの明るい姿勢をわれわれも見習いたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)