50代で警備員の給料はどのくらい？仕事内容も解説

50代警備員の平均給料と年収の実態

50代で警備員として働く場合、月収や年収は年齢や働き方、現場によって異なりますが、全体的な平均としては以下の通りです。



年齢層 月収（男性） 年収（男性） 月収（女性） 年収（女性） 50～54歳 約29万円 約404万円 約24万6千円 約327万円 55～59歳 約29万2千円 約392万円 約21万9千円 約282万円

月収は男女ともに30代・40代と比べて若干下がる傾向にありますが、それでも50代でも一定の収入を得て働き続けられることがわかります。特に男性の場合は正社員雇用で夜勤や長時間勤務をこなせば、年収400万円以上を維持している人も少なくありません。

女性の場合はパートやアルバイトでの雇用が多くなるため年収はやや低めになりますが、柔軟な働き方が可能という面でのメリットもあります。



50代警備員の主な仕事内容と求められる役割

警備員の仕事にはさまざまな種類がありますが、50代で主に任される業務は以下のようになります。



施設警備：商業施設やオフィスビル、病院などでの巡回・出入管理・受付対応など

交通誘導：工事現場やイベント時の車両・歩行者誘導

雑踏警備：花火大会やスポーツイベント会場などでの人員整理

この年代になると、体力よりも判断力や経験が重視される場面が増えてきます。たとえば、緊急時の対応や新人警備員への指導など、現場全体を落ち着いて見守るポジションが求められることもあります。

また、夜勤や休日勤務を希望することで手当が上乗せされ、収入アップを図ることも可能です。特に警備業界では夜勤帯に人手が不足しがちなため、50代でも意欲さえあれば十分に稼ぐチャンスがあります。



給料を維持するための工夫と働き方のコツ

50代で警備員の収入を維持するには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

以下に、収入維持と向上のための働き方のコツをまとめました。



資格取得を検討する

警備業務検定などの国家資格を取得すると、手当がついたり現場リーダーとしての役割を任されたりすることがあります。特に交通誘導や施設警備の検定は実務に直結し、給与アップに貢献します。



雇用形態を見直す

アルバイトから正社員に転換することで、安定した収入と賞与の対象になります。長期的に働く意思があるならば、契約形態の見直しは非常に有効です。



50代から警備員として働くメリットと現実的な課題

50代で警備員として働くメリットは、年齢による制限が少ない点にあります。他の業種では50代以降の採用が厳しくなる傾向にありますが、警備業界では年齢に関係なく求人が多く、実際に50代で未経験からスタートして活躍している人もいます。

また、下記のような環境が整っていることで、多くの人が安心して働ける環境が作られています。



・年齢に応じた働き方が選べる（日勤中心、施設警備など）

・週3日勤務や短時間勤務にも対応可能な企業が多い

・社会保険や労災など、安心して働ける制度が整っている

ただし、課題も存在します。長時間の立ち仕事や屋外業務は、体調管理を怠ると健康に影響が出る可能性があります。また、夜勤や連続勤務は体力への負担が大きいため、自身の健康状態と相談しながら無理のない範囲での勤務を続けることが求められます。



まとめ

50代の警備員の平均年収は、男性で約400万円前後、女性で約330万円前後となっています。年齢を重ねることで収入が減少する傾向はあるものの、経験や資格、勤務条件によっては安定した給料を得ることが可能です。

仕事内容も多岐にわたり、巡回や出入管理といった体への負担が比較的少ない業務も選択できることから、長く働き続けたい人にとって適した職種といえるでしょう。

体力だけでなく、責任感や判断力が活かされる場面も多く、50代ならではの落ち着きや経験が評価されることもあります。自身の生活スタイルや健康状態に合わせた働き方を選びながら、安定した収入とやりがいを得られる仕事として、警備員という選択肢を前向きに捉えることが大切です。

