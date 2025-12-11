¥í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜÂçÅÍ¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿2025Ç¯
¡¡¡Ö¡ÊµåÃÄ¤«¤é¡ËÍèÇ¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ã¤Æ¡¢30È¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜÂçÅÍ¤Ïº£µ¨¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à¡¢¥Á¡¼¥àÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òº£µ¨Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜÂçÅÍ¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î°Ê¹ß¡¢¡Èº¸Â¤Î»È¤¤Êý¡É¡¢¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡É¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç8·î°Ê¹ß¤ÎÂÇÎ¨.377¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢´Å¤¤µå¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.301¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µÙ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÎ»éËÃ¤âÍî¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î¸åÈ¾¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë·ª¸¶·òÂÀÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡ÖÂ¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¡¢ËÍ¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Ë¥³¡¼¥Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿·ª¸¶¥³¡¼¥Á¤Ï»³ËÜÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æº¢¤«¤é¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤Ö¤½¤ÎÆ°¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÆ±¤¸±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤³°Ìî¼ê¤Î»³¸ý¹Òµ±¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥¿¥¤¥×3¿Í¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â¤¤¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾õ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¿Í¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤Ë¤«¤¯ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2·î8Æü¤Î¼èºà¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î13Æü¤Ë²þ¤á¤Æ¿Ö¤¯¤È¡Ö¤½¤Î¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ3¿Í¤ÇÃý¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×°ì½ï¤À¤Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö8·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì·³¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2·î22Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¡¢1¡Ý1¤Î9²óÆó»àËþÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢À¶¿åÃ£Ìé¤¬2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉºÇÁ°Îó¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂè1¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Íâ23Æü¤Î´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿3·î1Æü¤Î´Ú¹ñ¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤â¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÇÎ¨.158¡Ê38¡Ý6¡Ë¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤É¤¦¤³¤¦¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤À¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏËÍ¤¬·ë²Ì¤òµá¤á¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ºòÇ¯°ì·³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÍî¤Á¤¿»þ¤È¡¢º£²ó¤Ï³«ËëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÍî¤Á¤¿»þ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤ÇÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÉÕ¤±¤ÎÉôÊ¬¡¢ÂÔ¤ÁÊý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤â°ì·³¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂÇÎ¨.365¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢4·î12Æü¤Ë°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡4·î16Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢¡Ö½éµå¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î6²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¿ù±ºÌÂç¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î134¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤Ø¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î10Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç4·î29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é16Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¤«¤±¤Æ6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£5·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÕÉ÷¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿6·î4Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥×¥íÆþ¤ê½é¤á¤Æ4ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¡£Æ±Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢°æ¾å²¹Âç¤¬Åê¤¸¤¿1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é2µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥é¥°¡¼¥óÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À°ìÈ¯¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï³°¤ÎÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³°¤Îµå¤ò¥é¥¤¥È¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îý½¬ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î15Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý2¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡Ö3¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¿¤é¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹â¶¶Ô÷Æó¤¬3¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î150¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ø¾åÃÊ¤ËÂè5¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢2¡Ý2¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥«¥¦¥ó¥ÈÍÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¶¶¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¡£¤³¤ì¤¬»³ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì·³¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î17Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î14Æü¤Î¼èºà¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡ÖÎ¨Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡Ë3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤ê¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¾¡Éé¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò»Íµå¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£6·î20Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¡¢¥±¥¤¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¡¢6·î27Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é7·î1Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ4»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡7·î2Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢7·î5Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÆó·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Î»þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡ËÂÇ¤Æ¤ëµå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜÉÕ¤±ÄÌ¤ê¤¤¤±¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄ¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¨¤Æ¤¤¤ëµå¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸°Â¡¢Â³¤¯1¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¶åÎ¤¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥·¥å¡¼¥È¤òº¸°Â¤È¡È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡É¤ÎÂÐ±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥³¡¼¥¹¤ÇÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤êÂÇ¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤ÁÊý¤ÏÊÌ¤ËÆÃ¤Ë²¿¤â¡£¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡7·î16Æü¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ø4ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âè2Àï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½é¥Ò¥Ã¥È¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÎÀèÈ¯¡¦Â¼¾åðó¼ù¡Êºå¿À¡Ë¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÎý½¬¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¸åÈ¾Àï¤â¡¢¤½¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¸òÎ®Àï´ü´ÖÃæ¤Î6·î14Æü¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö²ÝÂê¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤ë¤È¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8·î20Æü¤Î¼èºà¤Ç¡ÖËÍ¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤â°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤â¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Á¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÇÛµå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¹¶¤áÊý¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¶ì¤·¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤«¤ËÁá¤¯Ä´»Ò¤òÌá¤»¤ë¤«¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤â¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£Ä´»Ò¤ÎÌá¤·Êý¤âÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡8·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.156¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÆþ¤ê³°³Ñ¤Îµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î2Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢8²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¾å¸¶·òÂÀ¤ËÂÐ¤·3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÇ´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ11µåÌÜ¤Î³°³Ñ136¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢9·î11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢8¡Ý1¤Î5²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¾åÃãÃ«Âç²Ï¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î140¥¥í³°¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¥Ü¡¼¥ë¡¢2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é4µåÌÜ¤Î³°³Ñ140¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¥Ü¡¼¥ë¡¢3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é5µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÊü¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¢¤ì¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡³°¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏÄ´»Ò¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤â9·î¡£16Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢0¡Ý3¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È±¦Ãæ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÄÅèÂç¼ù¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ë¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡18Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢6¡Ý0¤Î2²ó°ì»à»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Ò¤¤¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·Ò¤°°Õ¼±¤Çµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ç·Ò¤´¤¦¤È¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´ß¹§Ç·¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï1ËÜ¤Ç¡¢40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.196¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î18Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö°¤¤»þ¤ÈÎÉ¤¤»þ¤Î°ã¤¤¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ëÎý½¬ÊýË¡¤â¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢9¡¦10·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï.234¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¤ß¤»¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤Î°ã¤¤¡¢½¤Àµ¤¹¤ëÎý½¬ÊýË¡¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÀäÂÐ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤«¤ËÁá¤¯½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤«¡£º£Ç¯Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤»þ¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÍèÇ¯¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°Ìî°Ê³°¤Ç¤â¼é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó³°Ìî¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥É¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ²¦¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£´üÂÔ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤«¤é¡¢Íèµ¨¤Ï¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ