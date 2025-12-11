企業のキャッチフレーズにはどのような意味があるのか。ニューロマーケティング（脳科学マーケティング）トレーナーの遠藤貴則さんは「ブランドを印象付けるためには、ストーリー仕立てで情報を消費者に与えることが有効だ。Nikeの“Just Do It”はまさにその成功例だ」という――。

※本稿は、遠藤貴則『ザ・ニューロマーケティング』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

■単なる事実よりも「物語」のほうが記憶に残る

現代の消費者は、製品やサービスの機能や価格だけでなく、その背景にある物語や価値観に大きな関心を寄せています。

雑多な情報が溢れる環境の中で、記憶に残る強い印象を与えるためには、ブランドの世界観を明確に示し、「共感」「感動」「憧れ」といった感情を呼び起こすことが重要です。

そのための有効な手段がストーリーテリングであり、近年のブランディングやPRにおいて不可欠の要素となっています。

ブランドストーリーを適切に構築すると、次の3つの効果が期待できます。

●顧客の記憶に強く残る

ストーリーを伴う情報は、「単なる事実」よりも記憶に定着しやすい。 ●感情的価値を高める

物語に共感した顧客はブランドを「自分ごと」として捉え、ロイヤリティが向上する。 ●差別化とアイデンティティ確立

競合が多い市場でも、独自のストーリーがあれば強い存在感を放てる。

詳しく見ていきましょう。

■ストーリーテリングは人類の進化で得た情報伝達方法

なぜ、ストーリーを伴う情報は「単なる事実」よりも記憶に定着しやすいのでしょうか。その鍵は、人類が進化してきた過程にあります。

人類は、複雑な言語によってコミュニケーションする能力を得たことで、ものすごい速さで進化してきました。

「自然界で生き抜くためには、このようなことが大事だ」「より楽しく生きるためには、このようなことが大事だ」。そのような情報は口伝として、次の世代へと継承していけるようになりました。

その継承の手法として効果的だったのが、ストーリーテリングです。

写真＝iStock.com／Lorado ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Lorado

たとえば、村の長老は夜、火を囲いながら語らう場を設け、若者にこんな話をします。

「あれは祭りの前の夜だった。みんなが祭りの準備をしているそのとき、スティーブは1人、準備の手伝いもせず、東の森に入っていった。その後、スティーブを見た者はいない……」

このようなストーリーを若者は聞き、「祭りの準備は大事なんだ」とか「東の森に1人で入ったら危険なんだ」といった教訓を、それぞれに受け取ります。単に「祭りの準備をサボってはいけません」「東の森に1人で入ってはいけません」といわれるよりも、大きなインパクトとなって心に残ります。

■ストーリーに興味のある人間だけが生き残った

時は流れ、現代を生きる人間の脳は、当時以上にストーリーに興味を持つような構造になっています。

それはなぜかといえば、「ストーリーに興味を持たなかった人間」、つまり「長老のいうことを聞かなかった人間」は、危険な場所に行ったり、危険なことをしたりして命を落とし、自然に淘汰されてきたからです。ストーリーに興味を持った人間だけが生き残り、子孫を残すことができた。そのために人間の脳は、ストーリーに興味を持つようにできている、というわけです。

マーケティングの観点でいえば、人間は「ストーリーのある商品・サービスは重要である」「ストーリーのない商品・サービスは重要ではない」と判断します。

商品・サービスにストーリーがなければ、売れないどころか、興味を持ってもらえないのです。

■差別化に成功したレモネード店の「ストーリー」

また、ストーリーには、顧客ブランドを「自分ごと」として捉えてもらい、競合との差別化を容易にする効果もあります。

アメリカの、とあるレモネード店の話がわかりやすいでしょう。

ある少年が、通っている小学校で、世の中には自分と同い年でも、事情があって下半身が不自由になり、歩けなくなってしまった子どもが多くいることを学びます。その中には、金銭的な事情で車いすを買うことができない家庭もあるといいます。

衝撃を受けた少年は、そのような子どもたちに車いすを寄付することはできないかと思い立ちます。

しかし両親に相談すると、こんな言葉をかけられました。

「確かに、私たちが親として、あなたにお金を渡し、あなたが車いすを買って、それを寄付することはできる。でも、それでいいの？ あなたが本当にやりたいのは、自分で稼いだお金で車いすを寄付することじゃないの？」

少年は「そうだ！」と気づき、「自分にできるお金稼ぎは何だろう」と考え、屋台でレモネード店を始めました。

写真＝iStock.com／Roberto A Sanchez ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Roberto A Sanchez

レモネードが売れるたびに屋台にステッカーを貼り、「ここまで売れたら車いすを1台買える」という位置にラインを引いて、目標までの道のりを見えるようにしました。

これは自分自身のモチベーションのためだったのですが、同時に、お客さんにとってのモチベーションにもなりました。

「レモネードを売って、車いすを買う」という少年の物語に、お客さんは「レモネードを買う」という形で参加し、「自分がレモネードを買うことで、少年が車いすを買う一助になるのだ」という感情的価値が高まったのです。

加えて、少年のレモネード店は「ただ、店主が生活のために経営しているお店」と違うという点で、強烈な差別化となりました。

■ストーリーテリングの「3幕構成」

ストーリーテリングには多様な理論やモデルがあります。

ここではマーケティングやPRの視点で活用しやすい「3幕構成」を紹介します。

「3幕構成」は映画や演劇などで伝統的に使われてきた手法です。次のステップで物語を進行させます。

●序幕（設定）

世界観や主人公、課題となる問題を提示し、受け手の関心を引きます。ブランドストーリーの場合、ブランドの創業者やミッション、課題意識を示すことが多くなります。 ●中幕（葛藤・試練）

主人公（あるいはブランド）が困難に直面し、それを解決するために試行錯誤します。ここで生まれるドラマや葛藤が、受け手の「共感」や「応援したい」という気持ちを喚起します。 ●終幕（解決・学習）

最終的な解決や成長、あるいは新たな気づきが示されます。ブランドストーリーでは、製品が登場して問題を解決したり、社会的意義を実現したりする様子が描かれます。

■物語を聴くと脳は記憶形成を助ける

近年のニューロマーケティング研究では、物語を聴いたり読んだりするときに脳がどのように反応するかが明らかになっています。

米スタンフォード大学やエモリー大学の研究によれば、単なる事実情報よりもストーリーを伴う情報のほうがドーパミンやオキシトシンの分泌を促し、感情的な結びつきを強化しやすいことが示唆されています。

●ドーパミン

モチベーションや報酬感、ワクワク感に関わる神経伝達物質です。ストーリーに期待や興奮を感じるときに多く放出され、記憶形成を助ける働きがあります。 ●オキシトシン

人との絆や共感、信頼を深める作用があります。物語に登場する人物に共感しやすくなるほか、ストーリーを共有した仲間と強い結びつきを感じることもあります。

このように、物語は論理的理解とは別の経路で、受け手の感情を揺さぶり、深く印象づける力を持ちます。

ブランドストーリーを活用すれば、顧客の脳内に強い記憶とポジティブな感情反応を刻むことが期待できるのです。

■Nikeが“Just Do It”に込めたストーリー

Nikeは1964年に創業しました。創業当時の社名はBlue Ribbon Sports（ブルー・リボン・スポーツ）でしたが、1971年に社名をNikeへと変更しました。スポーツシューズを中心にアパレルや機器を展開する世界的ブランドです。

「革新」と「勝利の女神（Nike＝ギリシャ神話の勝利の女神）」を象徴する社名にふさわしく、トップアスリートのスポンサーや画期的な製品開発で注目されてきました。

1988年から始まった「Just Do It（ジャスト・ドゥ・イット）」は、スポーツだけにとどまらず、多くの人々を奮い立たせる世界的キャンペーンとなりました。

写真＝iStock.com／Robert Way ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Robert Way

「Just Do It」は一見シンプルなスローガンですが、ここには強力なストーリー的構造が内包されています。

■「消費者自身の挑戦」という物語を搔き立てる

Nikeが提示する物語の背景と脈絡を読み解くと、次のようなメッセージが見えてきます。

●課題・葛藤の提示

多くの人が「運動したい」「挑戦したい」と思いながらも、失敗したり恥をかいたりすることを恐れ、踏み出せないでいる状況を描き出します。

●主人公（消費者）が挑戦するストーリー

「とにかくやってみよう」という呼びかけで、消費者自身がストーリーの主人公になります。

主人公はブランドでもNikeの従業員でもなく、運動やチャレンジを志す消費者そのものです。消費者自身がストーリーの主人公になりうる余地がつくられています。

●障壁を超えるための精神性

Nikeは製品を通じて「最高のパフォーマンス」をサポートし、消費者の「可能性を信じる心」を後押しします。

遠藤貴則『ザ・ニューロマーケティング』（KADOKAWA）

「プロのアスリートだけが主役」ではなく、「あなたもアスリート」と認める姿勢が共感を生みます。

●達成・変化の暗示

挑戦の一歩を踏み出すことで得られる達成感や充実感を想起させます。

あえて具体的な成功シーンを映し出さず、自分が理想に近づくイメージを想起させる構成で、受け手の想像力を搔き立てます。

「Just Do It」は、単に「行動しろ」と促すだけでなく、人々の内面にある恐れや期待といった葛藤を意識し、「行動すれば何かが変わる」「自分にもできる」という物語を成立させる「フレームワーク」でもあるのです。

----------

遠藤 貴則（えんどう・たかのり）

法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング（脳科学マーケティング）トレーナー

1985年、東京都文京区生まれ。神奈川県横浜市のサン・モール・インターナショナル・スクールの高校を卒業。2006年、米国オレゴン州ルイス＆クラーク大学にて心理学専攻及び中国語を副専攻で大学卒業。2008年、米国フロリダ州アルビズ大学大学院にて心理学修士課程修了。2013年、同大学院臨床心理学博士号、法廷特化で修了。博士論文Doctoral Project:Endo, T. K. (2012) Test Construction: Clinician’s Gay Male Competence Inventory. (Doctoral dissertation, Carlos Albizu University)。のち、オレゴン州にて臨床心理学士の国家治療免状を取得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援を行った実績を持つ。2017年、薬物依存人口を減らした功績を称えられ、フロリダ州ジュピター市より表彰される（2017 Best of Jupiter Awards - Drug Abuse ＆ Addiction Center）。現在は、実践的ビジネスサイエンス、実践的心理学、脳科学的教育、ニューロマーケティングの普及、後進の育成に努める。著書に『売れるまでの時間――残り39秒 脳が断れない「無敵のセールスシステム」』（きずな出版）、共著に『仕事の教科書』（徳間書店）がある。

----------

（法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティング（脳科学マーケティング）トレーナー 遠藤 貴則）