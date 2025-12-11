【ばけばけ 第55話あらすじ】トキ、リヨの一言に動揺 錦織はヘブンの迎えに現れず
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第55話が、12月12日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
リヨ（北香那）の恋が終った。ヘブン（トミー・バストウ）は過去を話した余韻が抜けず、アメリカにいるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に想いをはせる。翌朝、出勤するトキ（高石あかり）の前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。お礼のついでに発したリヨの一言に、トキは動揺する。
一方、ヘブンを迎えに来た錦織（吉沢亮）の様子がどこかぎこちない。ヘブンにある質問をした錦織は、その翌朝迎えに現れなかった。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
