「a bolt from the blue」の意味は？これがわかったら天才！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a bolt from the blue」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「青天の霹靂」でした！
「a bolt from the blue」は、予期しない出来事やサプライズニュースを表す英語のフレーズで、突然雷が晴れた青空から落ちてくる様子をイメージしています。
予想外のいいニュースだけでなく、予期せぬ解雇や急な病気の診断などの悪いニュースにも使われますよ。
「I was watching the news and out of the blue, I was shocked by what's happening in peaceful Japan.」
（平和な日本でなにが起こっているのか、ニュースを見て突然驚いた。まさに青天の霹靂だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部