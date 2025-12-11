「a bolt from the blue」の意味は？これがわかったら天才！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「青天の霹靂」でした！

「a bolt from the blue」は、予期しない出来事やサプライズニュースを表す英語のフレーズで、突然雷が晴れた青空から落ちてくる様子をイメージしています。

予想外のいいニュースだけでなく、予期せぬ解雇や急な病気の診断などの悪いニュースにも使われますよ。

「I was watching the news and out of the blue, I was shocked by what's happening in peaceful Japan.」

（平和な日本でなにが起こっているのか、ニュースを見て突然驚いた。まさに青天の霹靂だ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。