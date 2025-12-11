½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Âç¿Í´¶¤¢¤ë¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹¤Ç¼ø¾Þ¼°¡¡¿·À¤Âå¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¾Þ¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¡×
½Ð¸ý²Æ´õ
½Ð¸ý²Æ´õ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¼çºÅ¡ØELLE CINEMA AWARDS 2025¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í´¶¤¢¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿½Ð¸ý¡£¥È¥í¥Õ¥£¤ò¼ê¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖELLE¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡×¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥ÈºîÉÊ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½Ð¸ý¤Ï¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·À¤Âå¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë±Ç²è¿ÍÃË½÷£²Ì¾¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£