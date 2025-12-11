JOURNAL STANDARDのギフト特集♡冬を彩る特別アイテムが勢ぞろい

この冬、JOURNAL STANDARDから“FUNで贈るクリスマスを。”をテーマに、心が弾むギフトコレクションが公開されました。カラフルで遊び心たっぷりのアイテムを詰め込んだ今回の特集は、ラッピングを開く瞬間のワクワク感や、思わず笑顔になるディテールが魅力。大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりなラインアップが揃います。冬のムードを明るく彩るギフト選びにぴったりのコレクションです♪

冬のおしゃれを彩るアウター＆ニット

「Barbour別注SPEYジャケット」（73,700円）は、ワックスドコットンに洗い加工を施し、ヴィンテージ感とモダンさを両立した一着。深みある風合いが冬の装いに個性を添えます。

「THEINOUEBROTHERSMarketCheckScarf」（19,800円）は、ベビーアルパカ100%の大判ストールで、ひと巻きで温もりを感じる柔らかな質感が魅力。

「JOURNALSTANDARDヤクアルパカブレンドカーディガン」（19,800円）は、立体編みで仕立てた柔らかく上品なニット。長く愛せるベーシックとして、季節をまたいで活躍します。

「スーパー140ウールモッサオーバーマックコート」（42,900円）は、希少原料の上品な質感と別注カラーが魅力。ラグランの抜け感でオン・オフに寄り添います。

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

使うほど愛着が湧く小物ギフト

THEINOUEBROTHERSの「BrushedScarf」（16,500円）は毛玉になりにくく、デイリーに気負わず使える一枚です。

「TEMBEAGUNTE」（2,970円）は豊富なカラー展開で、コーデのアクセントに活躍。使い込むほど馴染む風合いも嬉しいポイントです。

「BINDU別注フランネルパターンシャツ」（17,600円）は、温かみのある手捺染の柄と柔らかな経年変化を楽しめる特別仕様。

冬に嬉しい快適アイテムも充実

「SUBUDOTS SHADOW JACQUARD」（11,000円）、「SUBUDOTS」（9,900円）、「SUBUDOTSVAMPVELVET」（9,900円）、「SUBUDOTSVAMPNOCTINE」（11,000円）は、寒い時期でも素足で履ける冬仕様サンダル。

ダウンのような暖かさと4層インソールが生むフィット感が魅力です。

「オンブレチェックフランネルシャツ」（14,300円）は、上質なネル素材と大人の落ち着きが特徴。スタイリングに自然と馴染む着回し力の高い一着です。

心が弾むギフトで冬をもっとFUNに♡

JOURNALSTANDARDのギフトコレクション“THE HOLIDAY CLUB COLOR AND PLAY”は、誰かに贈る時間そのものを楽しませてくれるラインアップが魅力です。

カラーやディテールにこだわった名品たちは、開ける瞬間のときめきまでデザインされたものばかり。

冬のスタイリングを彩るアイテムや毎日を温かくしてくれる小物など、大切な人へのギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。笑顔が生まれるギフトで、心まで暖まる冬を過ごしてみてください♪