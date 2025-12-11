女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第54話が放送され、英語教師レフカダ・ヘブンの最初の結婚生活が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第54話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の告白は過去の結婚生活に差し掛かっていた。かつてある女性と結婚していたと語るヘブンは、そこで自分が犯してしまった過ちを告げる…という展開。

ヘブンは黒人にルーツを持つ女性マーサ（ミーシャ・ブルックス）と結婚したことにより、新聞社を解雇された。自暴自棄となったマーサは大家を剃刀で切りつけ、収監。「恨むなら、自分を恨んで。私は反対したんだから」。その後も似たようなことを繰り返し、ヘブンも別れを決意。いくつもの国や街を転々としてきたが、初めて得た居場所を自ら手放してしまった。

ヘブンは「人と深く関わることは、やめたんです。どの国でも、どの街でも、ただの通りすがりの人間として…（生きていくことにしたのです）。誰とも深く関わらない。恋人でも、友人でも、誰でも。そう決めたんです」。江藤リヨ（北香那）からのプロポーズを断った。リヨは涙を浮かべ、錦織友一（吉沢亮）の表情も沈んだ。

帰宅したヘブンはリヨから贈られた“ウグイス”を空に放つ。松野トキ（郄石あかり）はリヨとの“破談”を察し、湯たんぽを壊そうとしたが、寒がりのヘブンが制止した。

SNS上には「残酷な時代」「マーサの境遇もつらい」「もう自分も相手も傷つけたくない。ヘブン先生の気持ちも分かる」「錦織さんもショック」「（ヘブンの家から帰る）錦織さん、なんて悲しい背中」などの声が上がった。

八雲が来日したのは1890年（明治23年）、40歳の時だった。1869年（明治2年）、19歳の時に英国から米国オハイオ州シンシナティに渡り、やがて新聞記者に。1874年（明治7年）、24歳の時に黒人女性マティと結婚したが、当時、同州においては黒人女性との結婚は違法。これも一因となり、新聞社を退社。1877年（明治10年）に離婚、約3年の結婚生活だった。