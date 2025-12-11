¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¡ÖÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¡×¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥È¥ª¥ê¥¹¥¬¥ê¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè54ÏÃ¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ä¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶»¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÅú¤¨¤â¤ï¤«¤é¤º¥µ¥ï¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢¥µ¥ï¤â¥ê¥è¤Î±þ±ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤Ï²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²á¤Á¤ò¹ð¤²¤ë¡£·ëº§¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¤É¤Î¹ñ¡¢³¹¤Ç¤âÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä»¤Î¡Ö¥Á¥§¥¢¡×¤ò³°¤Ë²ò¤Êü¤Ä¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¤¨¡×¡Ö¼è¤é¤ÌÃ¬¤ÎÈé»»ÍÑ¡×¡Ö¹ó¤¹¤®¤ëÏÃ¤À¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡£¤·¤ó¤É¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡¢Èá¤·¤¤¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤Äø¤Îº¹ÊÌ¡×¡ÖÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¡Ä¡×¡ÖÎä¤¿¤¯»×¤¨¤¿¥È¥ª¥ê¥¹¥¬¥ê¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¼ä¤·¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢À¿¼Â¤Ê¿Í¤À¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤â½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Á¥§¥¢¡¼¡ª¡×¡Ö¥Á¥§¥¢¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©Åò¤¿¤ó¤Ý²õ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡ª¡©¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤Ç¤âÅò¤¿¤ó¤Ý¤Ï²õ¤¹¤Ê¡×¡ÖÁá¤È¤Á¤ê¤¹¤ë¤ª¥È¥¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤ë¤Íw¡¡¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£