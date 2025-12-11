¡Ú12Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥¤¥é¥¤¥¶¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥È¥¤Ï¥ê¥è¤¬È¯¤·¤¿°ì¸À¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè55²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£