埼玉県に住む神木あかりさん（35歳・仮名）夫婦は去年、念願の一軒家を建てました。新築の家で静かに正月を迎えるはずが、状況は一変しました。ある日、茨城に住む義母（73歳）から「今年はあなたたちの家でお正月を過ごしたいの。義妹一家も一緒に」という提案が。義母はともかく義妹一家をどうしても招きたくないあかりさんが出した解決策とは？

「あなたたちの家でお正月を過ごしたいの」

埼玉県内の新興住宅地に暮らす神木あかりさん（35歳・仮名）は、夫（38歳）と4歳の娘の3人暮らし。共働きで世帯年収は1,000万円。昨年ようやく念願の新築一軒家を建てました。

茨城県に住む義母（73歳）は年金月13万円で、小さな平屋に一人暮らし。お正月は、毎年年始に日帰りで顔を出す程度の“付かず離れず”の関係が心地よい距離でした。

ところが今年--義母が突然、とんでもないことを言い出したのです。

その日、電話口の義母は明るい声で切り出しました。

「うちも狭いし、たまにはみんなで集まりたいの。せっかく家を建てたんだから、あなたたちの家でお正月を過ごしたいわ」

義母だけなら、まだ許容範囲かもしれません。しかし問題はその次の一言でした。

「それからね、義妹ちゃん一家も呼びたいの。東京って行っても車ならすぐじゃない？ せっかくだから、みんなで賑やかに過ごしたいじゃない？」

義妹（35歳）は東京の埼玉寄りに在住。2歳と5歳の男の子がいますが、その兄弟がかなり“ヤンチャ”というより、あかりさん曰く「しつけしてるの？ と疑うレベル」。これまで極力会わずにきたのも、正直そのためでした。

この新築の家に呼ぶなんて、絶対に無理。

あかりさんは迷わず、夫に“断り役”をお願いしました。

「家族なんだから」の夫に、妻が放った一言

最初、夫は渋りました。

「いや、家族なんだからさ……。せっかくの提案だし。母さんにも広い家でゆっくり過ごしてほしいし……」

すると、あかりさんは強く言いました。

「新築のお披露目のときもお義母さんを呼んでもてなしたよね？ ほとんど私が準備したんだけど。だったら私の親戚10人が年末に押しかけても文句言わないのね？ あなた営業職でしょ？ いつもドヤってる感じで交渉してきて。私は絶対に呼びたくないの」

ここまで言われ、ようやく夫は重い腰を上げました。義母と義妹に電話をかけ、丁寧に「今年は難しい」と説明。結果は、意外にも義妹はあっさり了承。しかし義母が予想外に渋ったのです。

電話越しに義母は涙声で訴えました。

「私だって、いつまで元気でいられるかわからないのよ。みんなで思い出を作っておきたいの……年金だって少ない中からあなたたちと過ごせると思ってお年玉も奮発したの」

「義母は普段はさっぱりしてて付き合いやすいのに義妹が絡むと急に人が変わるっていうか……。お義母さんのこういうところが苦手なんだよな……」と思いながら、居間で電話の会話をスピーカー越しに聞いていたあかりさんは、ついに割って入ります。

「なら、みんなで外食しましょう」妻の“強行突破”

あかりさんは落ち着いた声で提案しました。

「だったら、みんなで外食にしましょう。義妹さんも小さい子どもがいて疲れているでしょうし、わざわざ東京から我が家まで来てもらうのも申し訳ないです。お正月くらい、料理から解放されましょう！」

「でもでもだって」を繰り返す義母との押し問答の末、結局新年にあかりさんの家と義妹の家の中間地点にある、少し格式のあるレストランで食事会をすることで決着。義母にはそのままあかりさん宅に来てもらい、家でゆっくり過ごしてもらうことにしました。

その予約や段取りは、あかりさんが引き受けることになりました。

「新築の家を汚されたり、物を壊されたりするよりはずっとマシです。それにせっかくの9連休。新年の挨拶はサッと終わらせてあとは家でゆっくり過ごしたいんです」と、あかりさんは苦笑いを浮かべました。

調査が示す「無理しない帰省スタイル」が一般化

実は、神木家のような“距離のとり方”は珍しいことではありません。

子育て世帯向けサイト「いこーよ」を運営するアクトインディが行った調査「冬休みの帰省＆旅行事情」では、

・帰省する：62%

・帰省しない：37.95%

と、約4割が「帰省しない」と回答。

さらに帰省しても、半日〜1日の短時間滞在が主流で、長居を避ける家庭が増えているといいます。

“無理をしない距離感”を家族ごとに模索する時代なのかもしれません。

「義母の気持ちもわかる。でも…」あかりさんの本音

「義母が寂しいのは理解できます。でも、新築の家を守りたい気持ちも本音ですし、正直義妹の子どもたちと長時間過ごすのはストレスでしかありません」と、あかりさん。

夫とはこの件をきっかけに“義実家との距離感”について真剣に話し合い、

・家族イベントは外で済ませる

・義妹に限らず、親しい人以外は子供が小さいうちは家には基本的に呼ばない

・帰省は短時間で

というルールを共有できたそうです。

「家を守るのも、私の仕事だから」

お正月の外食会の予約を終えたあと、あかりさんはホッと息をつきました。

「誰も悪くないと思うんです。ただ、私には私の暮らしがあるし、家を守るのも大事な仕事。外で集まれば、義母の願いも叶うし、私の心の平穏も保てますから。私って鬼嫁かな？ と思うときもあるけれど、無理はしたくないんです」

“家族”という言葉が重荷になりやすい年末年始。

「無理なら無理」と言っていい。そして、代案を出すのも立派な選択肢。

神木さん夫婦の決断は、そんな現代らしい家族の距離感を象徴していました。

［参考資料］

いこーよファミリーラボ調べ「冬休みの帰省＆旅行事情」