noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第18回は「嫉妬をしない人が、私の前に現れた」です

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「斉藤ナミ「妊娠中、夫が会社の後輩と怪しげな行動に。爆発した怒りと続く凶行をおさめられたのは、息子がいたから」はこちら

嫉妬をしない人が現れた

嫉妬マニアの読者からこんなメッセージが届いた。

「私は人に嫉妬しません。斉藤さんはどうしてそんなに嫉妬できるんですか？」

嫉妬をしない人なんて本当にいるの？

その人の心は、ありとあらゆるものに嫉妬している私と比べてどのくらい穏やかで幸せなんだろうか？

気になって仕方がない。嫉妬をしないとはどういうことか？ 生まれつき嫉妬しない性格？ 訓練や努力によって嫉妬をしなくなった？ もしくは嫉妬をしていることに気づいていない？ メッセージに返事をして聞いてみた。

SNSのアカウントを見ると、送り主のSさん（仮名）は都内に住む２人の子どもがいる３０代前半の母親のようだ。若くて、東京に住んでいるという時点で、もう羨ましい。

Sさんから返事がきた。

Sさん：「他人に興味がないんです。人に勝ちたいとか、羨ましいとか思えないんです。他人が自分よりすごいのは当たり前で、自分には敵うはずがないので、負けてもいっか、みたいな感じです」

そういうことか。でも、嫉妬がゼロってことはないだろう？

斉藤：「好きな人を独り占めしたいとか、これだけは勝ちたいとか、どうしても手に入れたいとか、少しはありませんか？」

Sさん：「ないかも。何かに失敗すると落ち込むだけだし、頑張るのは疲れるので。やれることだけやって、必要とされれば応えます。どうしても手に入れたいものとかもなくて、今日はあったかいなとか、このケーキ美味しいなとか、そういうので満足してしまいます」

斉藤：「心が穏やかそうで羨ましいです」

Sさん：「それが全然いいことだとは思えないんです。疲れることはなるべく避けたいけれど、このままでいいのか不安になるし、逃げているような気もして焦ります。焦ったところで、５秒くらいで、私にはやっぱ無理だ、仕方ない、と思って終わってしまいます。だから私はナミさんに憧れてるんです」

なるほど。嫉妬をするのはとにかく疲れるということか。確かにそれはそうかもしれない。

何もかもに嫉妬しまくっている私は、エネルギーがあって元気ということなのだろうか？ うーん、どうだろう。私は元気がなくても、たとえ寝たきりになったとしてもドロドロと何かに嫉妬してるんじゃなかろうか？

Sさんには「こんなものには憧れないほうがいい」と伝え、取材に応じてくれたことに感謝をした。

嫉妬の感情を失う＝人生の推進力を失う？

Yahooニュースなどで嫉妬マニアが公開されると、毎回必ずといっていいほど「強欲すぎる。足るを知れ」系のコメントが来る。

中国の思想家である老子の言葉、「足るを知るものは富む」。欲張らず、今あるもので満足できる者は豊かである、という意味だ。

老子の名言は他にもいろいろ知られているが、一貫して、争いをせず、欲を持たず、無理なく自然体でいること、つまり嫉妬を根源から断つような教えを説いている。現代で言われる「みんなちがってみんないい」とか「ありのままで」などにつながるのかもしれない。

Sさんの言う「今日はあったかいなとか、このケーキ美味しいなとかで満足する」というのは、まさに足るを知っている。「もっともっと」と欲しがり続けている私より、明らかに豊かそうだ。

だが、人に勝ちたいと思ったり、欲しいと思ったりすることは、彼女の言うように成長するエネルギーになることも事実なのではないだろうか？

もし嫉妬がないとしたら、その人の「モチベーション」や「向上心」はどこから来るのか？ 嫉妬という感情を失うことは、人生の推進力を失うことになるのではないのか？

例えば、我が家の次男が小学校２年生の運動会のとき。徒競争では順位がつけられず、ゴールまで走れば「みんながんばったね」でおしまいだが、それでも１着の子は喜んでいたし、２着だった次男はとても悔しがっていた。

そしてその日を境に、次男は走る練習をはじめ、嫌いなピーマンを「強くなるためだ」と言って食べるようになった。（私がピーマン嫌いなので「ピーマン頻度を増やせ」と要求されて大変困っている）

Sさんの「自分には敵うはずがない」「焦る」「逃げかもしれない」という言葉は、もしかしたら本当は自分も欲しいとどこかで望んではいるけれど、無意識のうちに、傷つくのを恐れて土俵にあがることを回避しているのかもしれない。

Sさんに限らず、嫉妬をすることにエネルギーを使いたくなくて、静かに諦めている人は多そうだ。



（写真：stock.adobe.com）

また、嫉妬を認めることは自分の格を下げると無意識に判断し、表に出さないようにしている人や、嫉妬という感情を「羨望」「憧れ」「感心」という無害な言葉に変えて、心の奥底に封印している人もいるだろう。

やはり人間である以上、嫉妬という感情を100%根絶するのは無理なんじゃないだろうか？

私が目指している「嫉妬しない人」の正体

ここで、ある社会学者の名前が脳裏をよぎる。 アメリカの社会学者、デヴィッド・リースマンだ。

以前、この『嫉妬マニア』で対談させていただいた山本圭教授の著書『嫉妬論』（光文社新書）にも書かれている。リースマンは、嫉妬という社会の病に対抗する生き方として「自律」を提唱し、「真正さ」を持つことの重要性を説いた。

現代人の多くは「他人指向型」に支配されていて、頭に高性能な「レーダー」をつけている。他人が何を考え、何が流行り、誰が賞賛されているか、その信号を絶えず受信し、自分の行動を決めるのだ。

SNSなんてまさにこのレーダーの増幅装置だ。「いいね」の数やフォロワー数という信号に一喜一憂し、他人の信号が自分より強いと嫉妬に狂う。

Sさんは、このレーダーの電源をオフにしている（あるいは感度を下げている）ということだろう。

だが、リースマンが示したもう一つのタイプ「内部指向型」は違う。彼らはレーダーではなく、心の中に「ジャイロスコープ（羅針盤）」を持っている。

他人の信号は関係なく、自分自身の信念だけを頼りに進む羅針盤を持っていれば、どんな荒波の中でも進むべき方向を見失わない。他人がどの方角にいようと関係ない。自分の羅針盤が北を指していれば、迷わず北へ進むだけだ。

リースマンは社会の同調圧力に屈せず、かといって社会から孤立して仙人のようになるわけでもなく、自分の羅針盤を持って社会の中で生きるあり方を「自律」と呼び、それこそが人間としての「真正さ」だと説いた。

今のところ私が目指している「嫉妬しない人」の正体は、これだ。自分の価値を決める基準が自分の中にしかなく、他人が気にならない状態になりたい。

Sさんは他人との競争を避け、諦めることで嫉妬を消した。しかし私が欲しいのは「逃げ」でも「諦め」でもない。この嫉妬まみれの社会の中で、他人の成功というノイズに惑わされず、自分の人生を生きるという「真正さ」を手に入れたいのだ。

……まあ、言うのは簡単だ。

私の頭上のレーダーは、今日も今日とて「あの人の新刊が重版した」という電波を最高感度でキャッチしてしまっているし、なんならSさんが東京で「今日はあったかいな」で満たされていることも、めちゃくちゃ羨ましい。

嫉妬をしないなんて、私には到底無理そうだ。



（写真：stock.adobe.com）

▼▼▼▼▼▼

著者・斉藤ナミさんと婦人公論.jp池松潤が日常に潜む「嫉妬をしない人」を徹底解剖。世界史を動かした嫉妬の正体や、AIに感情を教える「嫉妬AI辞書」まで語り尽くしました。

[note記事リンクはこちら]

▲▲▲▲▲▲