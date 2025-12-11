¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸µºÊ¡¦¥Þー¥µ¤ò±é¤¸¤¿Ìò¼Ô¤Ï¡©¡¡Ä«¥É¥é»Ë¾åºÇÄ¹¤Î±Ñ¸ì¥·ー¥óÈëÏÃ
¡¡髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£
»²¹Í¡§¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ìÉ½¸½¤ÎÌ¯¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿Å¬±þÎÏ
¡¡Âè11½µ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Î¹ðÇò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²áµî¤¬¡¢²óÁÛ¥·ー¥ó¤òÍÑ¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤Ï¡Ö¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤È¤¤¤¦ÇÈÄ¹¤Î¹ç¤¦2¿Í¤¬¡È¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢Èà¤Î²áµî¤â¤É¤³¤«¤ÇÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÂçÊÑ¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»þÂå¤Î½¡¶µ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤òÃê½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÄê½»¤òµá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥È¥¤ÎÁ°¤Ë¤â°ìÅÙ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÇÈà¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÉÁ¤¯³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²óÁÛ¥·ー¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±Ñ¸ìÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï¸«Êý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¶¶ÄÞ¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥ßー¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»úËë¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏNHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î½µ¤Ï¾®ÅçÅìÍÎ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¤Î±é½Ð²È¤¬½éÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¹¥¤ÊüÂêºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¢¥Ñー¥È¤ÎÎÙ¤Ë¿©Æ²¤¬¤¢¤ëÀßÄê¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ¡Ê1880Ç¯Á°¸å¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤¿º¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¥¹¡Ù¡£¤¤Ã¤È¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬¤É¤³¤«¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå¤ò¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸µºÊ¡¦¥Þー¥µÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥ßー¥·¥ã¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£¶¶ÄÞ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¹õ¿Í½÷À¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¹Í¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤ÇÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ßー°Ê¾å¤ËÆüËÜ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢MIT¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡Ë¤Ç¤â³Ø¤ó¤À¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÍ½÷¤Ç¡£Íý²òÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¤ª¼Çµï¤Î´ðÁÃ¤â¤¤Á¤ó¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼ÇµïÎÏ¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ê¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë½£¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¶¶ÄÞ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥È¥ßー¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤ÆÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ßー¥·¥ã¤È¤º¤Ã¤È2¿Í¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤Ã¤È¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢±ÇÁü¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ßー¤¬¤Õ¤À¤ó¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¡£¥È¥ßー¤ÎËÜÅö¤ÎÎÏ¤¬¤è¤ê¸«¤¨¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¥È¥ª¥ê¥¹¥¬¥ê¡×¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾¾¹¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥È¥¤È¤ÎÆü¡¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢Èà¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡ánakamura omame¡Ë