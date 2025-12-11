84歳・三田佳子、ウミヘビ剥製を肩に背負ったショットを披露「ゾワゾワしながら妙な親しみを」
俳優の三田佳子（84）が10日、「ウミヘビのエキスを飲んで84歳を締め括った私」と題し自身のブログを更新。剥製になったウミヘビを肩に乗せたショットを公開した。
【写真】「妙な親しみを感じました」ウミヘビの剥製を背負った三田佳子
三田は「プライベートで行って以来、数年ぶりにお仕事で沖縄に出向きました」と書き出し、沖縄へ訪れたことを報告。沖縄の伝統工芸や琉球宮廷料理を堪能したことを明かしている。
ほかにも、スタッフとイラブー（ウミヘビ）の入ったイラブー汁を食事したことを明かし、「一挙に元気もりもり、若返りました！」とつづっていた。
「帰りにお店のご主人が、『三田さん、これがイラブーですよ！持ってみますか？』と、剥製になったウミヘビを目の前に！」と剥製になったウミヘビを触る様子も披露し、「いやとは言えず巳年の私は思わずイラブーを肩に背負って、ゾワゾワしながら妙な親しみを感じました 巳年の84歳はしっかり巳年を締め括ったのです」と笑みを見せながら、剥製のウミヘビを肩に乗せる勇敢な姿を公開している。
