¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè55²ó¡¡¥ê¥è¤Î¡È¤¢¤ë°ì¸À¡É¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè55²ó¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè55²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£