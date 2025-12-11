HANA、初のアニメタイアップに大抜擢！TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌「Cold Night」を担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7人組ガールズグループ HANA が、TVアニメ『メダリスト』第2期（2026年1月24日放送開始）のオープニング主題歌に決定したことが発表された。HANAがアニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。主題歌のタイトルは 「Cold Night」。迷いながらも夢へ向かって踏み出すすべての人の背中をそっと押す、温かく力強いナンバーに仕上がっている。

原作・アニメ『メダリスト』は、フィギュアスケートを舞台に、いのりと司が壁にぶつかりながらもまっすぐに夢を追い続ける姿を描いた物語。そのひたむきなテーマは、挑戦と成長を重ねてきたHANA自身の軌跡とも自然に重なり、今回のタイアップが実現した。

オープニング主題歌「Cold Night」は、ちゃんみなが作詞・作曲を担当。夢へ突き進む人、立ち止まりそうになる人、前が見えなくなる夜を過ごす人、そんな誰かが一歩を踏み出せるようにと願いを込めて制作された、HANAとしても新境地となるストレートな応援ソングだ。

今回公開されたPVでは、いち早く楽曲の一部を聴くことができ、どんな反響なのか楽しみだ。

オープニング主題歌「Cold Night」は、1月24日にデジタル配信、1月28日にCDリリースが決定。本日よりCD予約もスタート。CDは 完全生産限定盤の1形態のみ の特別仕様。

ジャケットには、主人公・いのりがHANAのポーズをする描き下ろしイラスト。アニメファン・HANAファンの双方にとってコレクション必至のアイテムとなっており、さらに通常CDサイズより大きい “レコードサイズ仕様” での展開というこだわりもポイント。描き下ろしイラストの全貌は後日公開予定だ。ぜひ予約して、アニメ放送と主題歌のフルバージョン解禁を楽しみに待ってほしい。

TVアニメ 『メダリスト』第2期 は、2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット “NUMAnimation” 枠ほかにて放送開始予定。

＜HANA コメント＞

こんにちは。この度アニメ『メダリスト』のオープンニング主題歌を担当します、HANAです。

「Cold Night」は成長しながら、夢に向かって挑戦し、頑張っている人たちに向けた応援歌です。どれだけ転んでも何度だって立ち上がって突き進めば絶対夢は叶うと信じてるし、私たちHANAはそんな人たちの背中を全力で押していきたいと思っています。私たちの音楽が一人でも前を向けるきっかけになっていただけたら嬉しいです。ぜひアニメ『メダリスト』と一緒に、この曲を楽しんでください！

●リリース情報

「Cold Night」

1月24日配信開始

1月28日 CD Release

【完全生産限定盤】

仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし

価格：￥1700（税込）

予約はこちら

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

※ジャケットデザインは後日発表

対象店舗/特典内容

応援店特典：ポストカード（アニメ絵柄）

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

購入はこちら

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

●ライブ情報

HANA 全国ホールツアー

全17都市、25公演をまわる初の全国ホールツアー開催決定。

※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。

【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)

【茨城】2026年3月21日(土)

【東京】2026年3月29日(日)

【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)

【広島】2026年4月10日(金)

【岡山】2026年4月12日(日)

【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)

【香川】2026年4月26日(日)

【北海道】2026年5月2日(土)

【宮城】2026年5月5日(火･祝) / 5月6日(水･祝)

【千葉】2026年5月9日(土)

【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)

【静岡】2026年6月7日(日)

【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)

【京都】2026年6月26日(金)

【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)

【石川】2026年7月18日(土)

【新潟】2026年7月20日(月･祝)

●イベント情報

「Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-」

2025年12月12日(金)

会場：東京ガーデンシアター

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」

2025年12月27日(土)

会場：幕張メッセ

●作品情報

TVアニメ『メダリスト』第2期



2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始

1月24日より毎週土曜日深夜1時30分〜

CSテレ朝チャンネル1：1月25日(日)より毎週日曜 夜9時00分〜

BS朝日：1月25日(日)より毎週日曜 夜11時30分〜

【キャスト】

結束いのり：春瀬なつみ

明浦路 司：大塚剛央

狼嵜 光：市ノ瀬加那

夜鷹 純：内田雄馬

鴗鳥理凰：小市眞琴

鴗鳥慎一郎：坂 泰斗

ほか

【スタッフ】

原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：山本靖貴

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏

フィギュアスケート振付：鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ

3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀 正太郎

3DCGプロデューサー：飯島 哲

色彩設計： 山上愛子

美術監督：中村葉月

撮影監督：柏木健太郎

編集：長坂智樹

音楽：林ゆうき

音響監督：今泉雄一

音響効果：小山健二

アニメーションプロデューサー：三浦孝純

アニメーション制作：ENGI

原作

原作漫画：第1巻〜第13巻好評発売中！

公式ファンブック： 好評発売中！

小説：1巻・2巻 好評発売中！

＜イントロダクション＞

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、

「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは

名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、

ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

＜HANA プロフィール＞

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

関連リンク

HANAオフィシャルサイト

https://hana.b-rave.tokyo

TVアニメ『メダリスト』公式サイト

https://medalist-pr.com/