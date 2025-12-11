日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3133（+17.0　+0.55%）
ホンダ　1590（+14.5　+0.92%）
三菱ＵＦＪ　2474（+6　+0.24%）
みずほＦＧ　5696（+61　+1.08%）
三井住友ＦＧ　4900（+40　+0.82%）
東京海上　5603（+23　+0.41%）
ＮＴＴ　155（-0.7　-0.45%）
ＫＤＤＩ　2705（+5.5　+0.20%）
ソフトバンク　217（-0.3　-0.14%）
伊藤忠　9597（+64　+0.67%）
三菱商　3766（+24　+0.64%）
三井物　4348（+15　+0.35%）
武田　4485（+2　+0.04%）
第一三共　3422（+7　+0.20%）
信越化　4825（+26　+0.54%）
日立　4955（+68　+1.39%）
ソニーＧ　4226（+44　+1.05%）
三菱電　4654（+17　+0.37%）
ダイキン　19461（+11　+0.06%）
三菱重　4293（+48　+1.13%）
村田製　3418（+12　+0.35%）
東エレク　33341（+221　+0.67%）
ＨＯＹＡ　23863（+148　+0.62%）
ＪＴ　5805（-13　-0.22%）
セブン＆アイ　2088（-4　-0.19%）
ファストリ　56072（-8　-0.01%）
リクルート　8123（+26　+0.32%）
任天堂　11567（-13　-0.11%）
ソフトバンクＧ　18540（-120　-0.64%）
キーエンス（普通株）　55457（+17　+0.03%）