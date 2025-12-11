日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3133（+17.0 +0.55%）
ホンダ 1590（+14.5 +0.92%）
三菱ＵＦＪ 2474（+6 +0.24%）
みずほＦＧ 5696（+61 +1.08%）
三井住友ＦＧ 4900（+40 +0.82%）
東京海上 5603（+23 +0.41%）
ＮＴＴ 155（-0.7 -0.45%）
ＫＤＤＩ 2705（+5.5 +0.20%）
ソフトバンク 217（-0.3 -0.14%）
伊藤忠 9597（+64 +0.67%）
三菱商 3766（+24 +0.64%）
三井物 4348（+15 +0.35%）
武田 4485（+2 +0.04%）
第一三共 3422（+7 +0.20%）
信越化 4825（+26 +0.54%）
日立 4955（+68 +1.39%）
ソニーＧ 4226（+44 +1.05%）
三菱電 4654（+17 +0.37%）
ダイキン 19461（+11 +0.06%）
三菱重 4293（+48 +1.13%）
村田製 3418（+12 +0.35%）
東エレク 33341（+221 +0.67%）
ＨＯＹＡ 23863（+148 +0.62%）
ＪＴ 5805（-13 -0.22%）
セブン＆アイ 2088（-4 -0.19%）
ファストリ 56072（-8 -0.01%）
リクルート 8123（+26 +0.32%）
任天堂 11567（-13 -0.11%）
ソフトバンクＧ 18540（-120 -0.64%）
キーエンス（普通株） 55457（+17 +0.03%）
