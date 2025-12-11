東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.02　高値156.94　安値155.80

157.85　ハイブレイク
157.39　抵抗2
156.71　抵抗1
156.25　ピボット
155.57　支持1
155.11　支持2
154.43　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1695　高値1.1700　安値1.1622

1.1801　ハイブレイク
1.1750　抵抗2
1.1723　抵抗1
1.1672　ピボット
1.1645　支持1
1.1594　支持2
1.1567　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3383　高値1.3389　安値1.3296

1.3509　ハイブレイク
1.3449　抵抗2
1.3416　抵抗1
1.3356　ピボット
1.3323　支持1
1.3263　支持2
1.3230　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7999　高値0.8066　安値0.7992

0.8120　ハイブレイク
0.8093　抵抗2
0.8046　抵抗1
0.8019　ピボット
0.7972　支持1
0.7945　支持2
0.7898　ローブレイク