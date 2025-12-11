東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.02 高値156.94 安値155.80
157.85 ハイブレイク
157.39 抵抗2
156.71 抵抗1
156.25 ピボット
155.57 支持1
155.11 支持2
154.43 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1695 高値1.1700 安値1.1622
1.1801 ハイブレイク
1.1750 抵抗2
1.1723 抵抗1
1.1672 ピボット
1.1645 支持1
1.1594 支持2
1.1567 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3383 高値1.3389 安値1.3296
1.3509 ハイブレイク
1.3449 抵抗2
1.3416 抵抗1
1.3356 ピボット
1.3323 支持1
1.3263 支持2
1.3230 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7999 高値0.8066 安値0.7992
0.8120 ハイブレイク
0.8093 抵抗2
0.8046 抵抗1
0.8019 ピボット
0.7972 支持1
0.7945 支持2
0.7898 ローブレイク
