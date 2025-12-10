今のままの保険では損をする？ 50歳以降に本当に入るべき“基本の保険”の選び方

本当に保険は必要ないのか？

50歳以降、定年後の保険については、「子どもが独立したらば生命保険はいらない」「保険料を払うのなら貯金をしなさい」といった雑誌の記事なども多い。

これらの記事の主張を見ると、払った保険料の元がとれない、保険料が高い。あるいは、強引な保険セールスなどについて批判されている。また、保険料を節約して貯金をしておけば、病気になったときには、その貯金と高額療養費制度を使えば、医療費はカバーできることも多い。

こうした批判は当然なところもある。

しかし、病気やケガなどによる医療費は突発的な出費で、高額療養費制度を活用しても、結局のところ蓄えからの出費になることに変わりはなく、家計に負担がかかる。

しかも、病気やケガの内容によってはすべてを貯金だけでカバーできるとは限らない。そもそも生命保険は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率から成り立っており、加入者全員が元を取れたら保険そのものが成り立たない。

とはいえ、保険会社がいうように「保険は相互扶助」というのもきれいごと過ぎる。保険を考えるにあたって重要なのは、少ない負担で必要な保障だけをどう確保するかということだ。

それには保険に入る側、つまり、自分自身で保険に対する知識を持つことが重要だ。そして、忘れていけないのは、若いときとは違って、50歳以降は保険は万一の備えではなく、確実に使うことものになるということ。加えて、50歳以降は保険料をよりシビアに考えるということだ。

そして、50歳以降の保険の見直しは人生後半を守るための最後の見直しになる。

50代からの保険選びの３つポイント

では、保険を見直す、あるいは新規に加入する際のポイント何か。

１つ目は、「使い勝手がよい保険か」ということ。前述した通り50代歳以降の保険は、実際に使うことが前提。つまり、保険も「生活の道具」のとして考えることが重要だ。

２つ目は、「受け取る保険料を現実的に考える」こと。会社勤務で取締役にでもなれば別だが、60歳以降は収入が減少するだろう。そして、いつかは年金だけの収入になるだろう。そうなればこれまで以上に保険料負担が重くなる。そこで年金生活に入っても負担できる保険料かを計算しておく必要がある。

３つ目は、「もう保険には入れない」ということ。50代までで健康でさえあれば、保険はいつでも加入できた。しかし、50歳以降は健康であっても、加入できない保険も出てくる。そして、何より保険料が高くなり現実問題として保険に入れなくなる。

50歳以降の保険選びは、この３つを踏まえて検討したい。

いる保険、いらない保険をどう見極めるか

生命保険、医療保険、養老保険、年金保険、医療保険、最近では介護保険も登場し、複雑に思える保険だが、基本的な構造は次の3つに集約される。いわば保険の基礎がこの3つの保険だ

①定期保険

保険期間を10年、15年という年数や60歳まで、70歳までというような年齢で区切り、保障を一定期間に限定した保険。いわゆる「掛け捨て保険」といわれる保険で、基本的にこのタイプの保険には満期金はない。

そのかわり保険料が安く、大きな保障をつけられるのが最大の特徴だ。ただし、保険期間が終了して、同じ保障内容で保険期間を更新には、保険料が大幅に値上がりするため、子どもがまだ小さいなど特別な条件がなければ、60歳以降はそれほど必要性がなくなる。

用意するにしても、保険金は必要最低限度にすることが見極めの基準になる。

②終身保険

保険期間を限定せず、死ぬまで保障が続く保険。死亡保険であれば、必ず保険金が受け取れる。保険料の払い込みは一定年齢で終わらせるタイプと一生涯続くタイプがある。

定期保険に比べて保険料が高くなる。掛け捨て保険とは違い、基本的には解約した際に返戻金があるのがこの保険の特徴だ。解約返戻金の戻り額を少なくしたり、なくすことで保険料を低くしたものもある。

③養老保険

すでに加入していて満期待ちということであれば、そのまま継続だが、新規で考える必要がない保険がこのタイプの保険。

養老保険の最大の特徴は、保険期間が満了すると満期金が受け取れ、払い込み途中で死亡した場合は満期金と同額の保険金を受け取れるという点だ。つまり、保障と貯蓄がセットになったものだ。その分、保険料は高い。また、ゼロ金利政策が終わったとは言え、養老保険の利率・返戻率が悪く、満期になっても払い込んだ保険料を下回るものもまだある。

保険には「定期付終身保険」「変額保険」「逓減定期保険」など、さまざまな名前のついた保険があるが、これらの保険は、この３つの保険をベースにいくつかを組み合わせたり、積み立て部分の運用方法を変えたり、保険金の支払い方法を変えるなどしているだけ。どの保険がよいかの判断は、何を目的にするかによって変わる。

一定期間だけ保障を確保したいということであれば「定期保険」。

自分が死んだあとの葬式や片付けにかかる費用を確保するということでは「終身保険」ということになる。

50歳以降の保険は、こうしてことを踏まえて加入、見直すことがポイントだ。